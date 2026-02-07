IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
До Конгреса са постъпили 52 предложения за председател на БСП

Калоян Паргов и Драгомир Стойнев заявиха, че няма да се включат в надпреварата

07.02.2026 | 15:44 ч. 4
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

До Конгреса са постъпили 52 предложения от общинските организации за председател на БСП, като част от номинираните са си направили самоотвод, съобщи председателят на Комисията по предложенията Румяна Сидерова пред делегатите на заседанието на 51-вия Конгрес на БСП. Тя посочи, че в списъка има и хора, които са напуснали БСП. 

Сред номинираните за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев. 

Драгомир Стойнев и Калоян Паргов вече заявиха пред делегатите, че няма да се включат в надпреварата за лидерския пост. 

Благодаря за номинациите, но аз няма да бъда кандидат за председател на днешния конгрес, заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев. БСП е солидна партийна машина, посочи той. По думите му рязкото и силно лидерство е риск, колкото и слабото и безволевото лидерство.

Стойнев каза, че се отказва и да бъде в листите за предстоящите избори, и посочи, че там са нужни нови хора. Политиката не е спринт, тя е щафетно бягане, заяви той. По думите му е важно БСП да не губи себе си и да е готова програмно и организационно. България винаги ще има нужда от БСП, завърши изказването си Драгомир Стойнев.

Настоящият заместник-председател на БСП в оставка Калоян Паргов каза, че няма да се включи в състезанието за лидер на БСП, защото не иска да разтроява и разчетворява гласовете. Виждам поне двама, които искат да отидат докрай, посочи той.

Няма нужда да се подлагаме на нескончаеми нощни избори. Затова ще направя крачка встрани, защото искам да си тръгнем не обидени, а обединени, заяви Калоян Паргов. БСП може без всекиго от нас, но България не може без БСП, смята той. Паргов посочи пред делегатите, че в този драматичен момент трябва всички да мислят как заедно да спасят тази партия и идея, участвайки в следващия парламент. 

В изказването си пред делегатите Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В дневния ред на конгреса е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията. 

