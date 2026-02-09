Как ще работи туристическият гаранционен фонд?

След години обсъждания и отлагания, в парламента бяха приети на първо четене промени в Закона за туризма, с които се предвижда създаването на туристически гаранционен фонд.

Целта е да се гарантират правата на потребителите и да се хармонизира българското законодателство с европейската директива за пакетните туристически пътувания.

"Мнението не е само мое - аз изразявам позицията на голяма част от бранша, тъй като сме най-голямата браншова организация в момента. Поздравления, че най-накрая тази стъпка стигна до първо четене, защото това са усилия, по които браншът работи вече близо четири години в работни групи с Министерството на туризма. Добрата новина е, че законопроектът стигна дотук. Но само дотук", коментира Павлина Иванова от "Бъдеще за туризма" в ефира на "България сутрин".

Въпреки това, в предложения закон липсва ключова яснота, без която не може да се направи реална оценка дали фондът ще работи ефективно.

"По мотивите и оценката на въздействие се посочва бройка от 1860 туроператора и вноска от 0,25% от оборота от пакетни пътувания. Но никъде не се казва какъв е таванът на фонда, колко ще бъде рисковият капитал и докога тези оператори ще внасят средства. Това са ключови параметри, които липсват", отбеляза Иванова пред Bulgaria ON AIR.

Допълнително притеснение буди текстът, който дава право на министъра да изисква извънредни вноски, ако средствата във фонда се окажат недостатъчни.

Това, според Иванова, поставя бизнеса в ситуация на непредвидим финансов ангажимент, без предварително да е ясно какво се счита за "недостатъчна наличност".

От гледна точка на защитата на потребителите, тя отбеляза, че фондът ще действа единствено при несъстоятелност на туроператор.

При липса на яснота за размера на рисковия капитал обаче остава въпросът дали фондът ще е в състояние да покрие щети, ако няколко големи туроператора фалират едновременно, както и как ще се определя приоритетът за изплащане на обезщетения.

Друг сериозен проблем е дублирането на механизми за защита. В момента туроператорите са задължени и да имат застраховка със същото покритие за защита на потребителите.

Това създава риск от административен хаос, при който клиентите не знаят дали да търсят обезщетение от застрахователя, или от фонда.