Той живее с Алиса в Страната на чудесата: 36 психолози искат импийчмънт на Тръмп

36 медицински експерти, които смятат, че президентът Доналд Тръмп е "психически негоден" да изпълнява задълженията си, изпратиха писмо, в което са изложени техните опасения, до Конгреса.

36-те невролози, психиатри и други специалисти по психично здраве заявиха в писмото, че са видели "обективно наблюдаеми" признаци на сериозни медицински проблеми при Тръмп, включително влошаване на когнитивните функции, грандиозни и налудни вярвания и силно нарушена преценка и контрол на импулсите.

"Подчертавайки, че той представлява ясна и непосредствена опасност за нашата страна и за света", заключава писмото, "нашето експертно мнение е, че Доналд Дж. Тръмп е психически негоден да бъде президент на Съединените щати и че стъпките за отстраняването му от длъжност трябва да бъдат предприети с най-голяма спешност, като жизненоважни отговорности носят тези, които заемат ръководни позиции."

Никой от групата не е преглеждал Тръмп лично, се уточнява в писмото. Но експертите отбелязват, че групата е "следила отблизо поведението и изявленията му през последната година".

Личният лекар на Тръмп съобщи, че 79-годишният републиканец е бил в "изключително здравословно състояние" миналия октомври. Това последва медицински преглед от април 2025 г., който установи, че Тръмп е „напълно годен“ да служи като главнокомандващ.

Въпреки това, външните опасения продължават през последните месеци. В писмото се посочва "значителна загуба на самоконтрол" и "ескалиращо насилие, което заплашва националната и глобалната стабилност".

"Като главнокомандващ на нашите военни - повече от 5000 ядрени бойни глави в силози за междуконтинентални ракети, на подводници и в бомбардировачи по целия свят са готови за изстрелване единствено по негова заповед", се казва в писмото, "и никой сега няма правомощия да отмени заповедта му".

Един от лекарите обясни какви са притесненията му

Докато президентът се възползва от социалните медии, публикувайки мемета, генерирани с изкуствен интелект, а продължителната му война с Иран опустошава световната икономика, The Independent разговаря с един от медицинските експерти, който бие тревога и казва, че истината "вече не е трудна" за виждане от всеки.

Точно преди да се качи на борда на Air Force One за полета си до Китай, за да се срещне с президента Си Дзинпин, Доналд Тръмп публикува няколко мемета в своя акаунт в Truth Social. Едното беше генерирано от изкуствен интелект изображение на Барак Обама, Джо Байдън и Нанси Пелоси, плуващи в огледалния басейн на Мемориала на Линкълн, който беше пълен с отпадъчни води и боклук. Над картинката пишеше: "Демократите обичат канализацията".

Другото меме беше изображение, генерирано от изкуствен интелект, на демократичния губернатор на Илинойс, Джей Би Прицкер, който се нахвърля върху гигантски бургер, парче мазна пица и кофа пържено пиле. "Джей Би е твърде зает, за да пази безопасността на Чикаго", се казваше в описанието към него.

Когато Доналд Тръмп не споделя заблудени образи на хора, които не харесва, създадени от изкуствен интелект, той се представя за месия и между буйствата си в социалните мрежи през нощта, той бърка думите си или дори изглежда сякаш задряма по време на телевизионни брифинги през деня.

Става все по-трудно да не се фокусираме върху каменните изражения на членовете на кабинета и помощниците, стоящи зад Тръмп, докато той говори несвързано по време на срещи. Кой не ги е наблюдавал и не се е чудил какво се случва зад тези безизразни лица, докато гледат как главнокомандващият им губи нишката си в реално време? Това достигна своя връх във вторник по време на неговото объркано обяснение на сделката с Иран, настоявайки например, че блокадата е в сила, въпреки че всички доказателства и разузнавателни доклади потвърждават точно обратното. Както открито отбеляза пенсионираният контраадмирал от ВМС на САЩ, това беше всичкото доказателство, от което се нуждаехме, че Тръмп най-накрая живее с Алиса в страната на чудесата.

Можем само да гадаем какво мисли вътрешният му кръг за все по-нестабилното поведение на шефа си

Нарастващ хор от медицински и юридически специалисти обаче ясно изрази мислите си. В края на април група от 36 водещи американски лекари с експертиза в областта на психичното здраве бяха видели достатъчно. Заедно те издадоха изявление, призоваващо за незабавното отстраняване на Тръмп от длъжност по медицински причини.

В него те казаха: "Принудени сме да предупредим за президент на Съединените щати, който е все по-опасен за обществото. Не приемаме лекомислено нашето изявление и отговорността, която идва с него."

Това изявление, което включва подписи от двама носители на Нобелова награда, след това беше вписано в официалния протокол на Конгреса - архива на американската законодателна история.

Сред онези, които бият тревога, е д-р Банди Екс Лий, съдебен психиатър и експерт по насилие, който за първи път говори за психичното здраве на Тръмп скоро след първото му избиране през 2016 г. Лий казва пред The ​​Independent:

"Вярвам, че вече не е трудно дори за лаика да види, че той се нуждае от незабавна, дори болнична грижа."

След това, на 11 май, конституционният адвокат Брус Фейн написа отворено писмо до Конгреса заедно с адвоката и бивш кандидат за президент Ралф Нейдър, призовавайки го да приеме законодателство съгласно 25-ата поправка, което изяснява прехвърлянето на властта, ако президентът е недееспособен.

"Всеки ден, в който г-н Тръмп остава на поста си, е хвърляне на зара с оцеляването на вида", пишат Фейн и Нейдър. "Президентът Тръмп може да използва ядрени оръжия срещу Иран в пристъп на ярост... което няма да бъде игнорирано от Китай, Русия и Пакистан. Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и главните служители на изпълнителните ведомства проявиха безгръбначност в отговор на диктаторските тиради на г-н Тръмп, което ги дисквалифицира от справедлива оценка на способността му да изпълнява правомощията и задълженията на Белия дом."

Анализ на телевизионно заседание на кабинета от The Washington Post разкри, че очите на Тръмп са били затворени за продължителни периоди или се е мъчил да ги държи отворени в девет отделни случая. Вестникът го сравни с друго събитие от предходния месец, когато той е прекарал почти 20 минути видимо се борейки да остане буден. В отговор на снимки от срещата Белият дом реагира гневно, като акаунтът му в X публикува:

"Той мигаше, абсолютен идиот такъв."

По-рано този месец The Daily Beast отиде още по-дълбоко в темата. В него бяха публикувани твърдения, че навикът на Тръмп да използва социалните мрежи късно през нощта и рано сутринта е означавал, че през април е имало само пет дни, в които е можел да спи пълноценно, като една трета от публикациите му в социалните мрежи сега идват през нощта. Изданието заяви, че това "трябва да повдигне въпроси поне относно физическото му здраве, а вероятно и относно психическото му здраве".

Едно документирано нощно шествие, включително генерираното от изкуствен интелект изображение на него като Исус и кулата на Тръмп на Луната, показваше клъстер от публикации от 21:49 ч. до 4:10 ч. сутринта.

Много психиатри се придържат към "Правилото на Голдуотър", което обезкуражава диагностицирането на публични личности, без да са били лично прегледани, а лекарите добавиха, че не са приели изявлението им лекомислено. Въпреки че признават, че Тръмп не е бил прегледан лице в лице и не е пациент на никой член на групата, в изявлението им се отбелязват "обективно наблюдаеми признаци на сериозно медицинско безпокойство".

Той няма да приеме ограничения и очакванията му винаги ще надвишават способността на реалността да ги посрещне. Следователно имаме перфектната предпоставка за катастрофална, яростна, неудържима експлозия.

Въпреки че това не е била диагноза сама по себе си, те са основали заключенията си на "обемни доказателства от историческия запис на странното и импулсивно поведение на президента, несвързани отклонения, фактически обърквания, необясними внезапни промени в курса по стратегически въпроси, както национални, така и международни, и дълбоко нарушената му преценка".

В придружаващо изявление се заключава, че най-тревожните примери са неговите изблици на това, което е наречено "крайна, привидно неконтролируема ярост", като например многократните му заплахи да унищожи Иран.

Лий казва пред The ​​Independent, че грандиозните, желателни фантазии и образи на Тръмп "са признаци на психотична спирала... Отчаян опит да се противодейства на пълната безпомощност, която човек изпитва, когато губи разсъдъка си". Според него Тръмп проявява мания за величие.

"Той не приема ограничения и очакванията му винаги ще надвишават способността на реалността да ги посрещне. Следователно имаме перфектната предпоставка за катастрофална, яростна, неудържима експлозия."

След публикуването на изявлението тя отбеляза в своя Substack, че Тръмп е "проявявал още повече признаци на грандиозност, например публикуване на свои снимки в социалните медии, на които се ръкува с Бог, държи се като Исус и се облича като папа. И той продължава нощното си преяждане с публикации в социалните медии, които са пълни с обвинения в множество конспирации срещу него, до 150 пъти на нощ".

Макар че твърди, че не поставя диагноза на Тръмп, както би поставила пациент, Лий казва, че има позитивно задължение да подобри обществото и общественото здраве, което включва да действа, "ако някой представлява опасност за обществото - всъщност, опасността по психиатрични причини е задължително задължение, за което можем да бъдем подведени под отговорност, ако не реагираме".

От психиатрична гледна точка, какво прави режимът на сън от четири часа или по-малко на изпълнителната функция, контрола на импулсите и способността за вземане на решения, свързани с живот или смърт?

Лий казва, че независимо дали е причинена от тревожност, депресия, мания, стрес или вещества, липсата на сън ще влоши всеки намален капацитет на човек, включително изпълнителната функция, контрола на импулсите и вземането на критични решения.

"Знаем, че той изглежда заспива по време на важни събития... Така че, съдбоносните решения, свързани с живот или смърт, които му се връчват или които той сам поема, въпреки че не е подготвен да се справи с тях, застрашават нашата нация и целия свят."

Лий говори за склонността на Тръмп към "разсейване" - намалената способност за сдържане на импулси, емоции, агресия и друго социално неподходящо поведение, и "упоритост" - повторение или постоянство на мисли или действия. Съберете тези неща и "колкото повече е критикуван или неодобряван, толкова по-вероятно е да удвои темпото, да се нахвърли или да атакува в отговор, а неспособността му да се сдържи или да остави настрана проблема ще го държи в опасна спираловидна форма."

През декември Тръмп настоя, че е "по-остър, отколкото е бил преди 25 години" - преди, около 15 минути по-късно, да изглежда сякаш се мъчи да държи очите си отворени, докато министърът на търговията му говори.

Лий казва, че в психиатрията е правило, че колкото по-сериозно е увреждането, толкова по-голямо е отричането, че нещо не е наред.

"Всъщност", отбелязва тя, "липсата на прозрение е един от симптомите на тежко психиатрично заболяване, особено психотична спирала. Тя води до лоша прогноза, защото е по-малко вероятно човек да потърси помощ, а щетите са още по-големи, когато човек не може да понесе мисълта за някакъв дефект или провал. Това е една от причините, поради които е важно да се намесим рано и да предотвратим по-нататъшно потъване в симптомите."

Докато Америка навлиза в третия си месец на несанкционирана война с Иран, която предизвика пазарни сътресения по целия свят, мнозина смятат, че неспособността на президента да разбере какво е отприщил, съчетана с непоследователност в посланията му, води до нарастваща тревога и сред хората в Белия дом. Има слухове от политически коментатори за нарастващи страхове в Белия дом относно поведението, психическото състояние и нестабилността на Доналд Тръмп.

Междувременно американският политически коментатор Робърт Райх документира сценарий, при който най-близките до президента най-накрая биха могли да се обърнат, което според него има 30% шанс да се случи през следващите четири месеца.

В своя сценарий, обикаляйки умни политически вечери, той пише:

"Провалената война на Тръмп ще повиши цените на бензина и храните толкова високо и за толкова дълго, че голяма част от републиканската база ще започне да се обръща срещу Тръмп. А психическите проблеми на Тръмп ще станат още по-очевидни."

Изправен пред всичко това, според сценария, Джей Ди Ванс обещава на Марко Рубио, че ще го назначи за вицепрезидент, ако Рубио се присъедини към него в опита му да свали Тръмп съгласно 25-та поправка.

"Рубио се съгласява."

Може да звучи като фантастична политика от твърди критици на президента, но в лицето на реалността, бездействието и мълчанието, твърдят медицинските експерти, е неетично и неустойчиво.

Лий казва, че каквато и да е причината, тя вярва, че Тръмп представлява сериозна опасност за нацията и за света по психиатрични причини.

"Това е единственият критерий, от който се нуждаем, за да приложим незабавно лечение, включително принудителна стабилизация, по време на която могат да се направят тестове, за да се установи дали той има деменция, проблем с вещества, сериозно психично заболяване, опасно личностно разстройство или каквато и да е комбинация от тези фактори, която би довела до неговото представяне. Сега, с Брус Фейн, ще настояваме Конгреса да се самоназначи за "другия орган", който 25-ата поправка позволява, и да проведе незабавно изслушвания с експерти за незабавното прилагане на отстраняването на президента."

Има остра ирония във факта, че много от тези медицински аларми някога са били насочени към Джо Байдън, въпреки че книга от 2025 г. на Джейк Тапър и Алекс Томпсън, която разкрива всичко, разкрива, че вътрешният кръг на Байдън е провел кампания за отричане и очерняне около неговия упадък.

За Лий и нейните съподписали предупрежденията им са по същество запис в черна кутия, документиращ това, което те наричат ​​упадъка в реално време на настоящия главнокомандващ. Тяхната клинична оценка вече е в протокола.

Въпросът, който имат, е как толкова много хора могат да слушат тези сирени толкова дълго и да изберат да не правят нищо.