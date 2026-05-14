Защо Белият дом мълчи за руските атаки срещу американски фирми в Украйна

Всеки от тях обяви пристигането си със зловещ вой. След това последваха експлозиите, които разкъсаха огромен зърнен терминал в Южна Украйна и осветиха нощното небе. Седем дрона за три минути. Целта, според видео от атаката в средата на април, заснето от шофьор на камион, е бил американският земеделски гигант Cargill. "Това е лудост", чува се шофьорът да повтаря във видеото, което е получено и потвърдено от The New York Times.

Атаката беше една от последните в поредица руски удари срещу големи американски компании от миналото лято, включително съоръжения, свързани с Coca-Cola, Boeing, производителя на закуски Mondelez и тютюневия гигант Philip Morris. Корпорациите до голяма степен избягваха да публикуват ударите, предпазливи от тревожни инвеститори и застрахователи. Докато Украйна разкри няколко атаки срещу американски активи, ударите срещу Cargill и Coca-Cola не са били съобщавани преди това. Мотивацията на Русия за удари срещу американски компании е неясна.

Някои украински бизнес фигури казват, че атаките са част от по-широка кампания, насочена към всички видове активи, независимо от националността на компаниите, целяща да задуши икономиката на страната. Други виждат по-фокусирана цел: да се възпрат американските инвестиции точно когато Киев се опитва да задълбочи бизнес връзките си с Белия дом, който сключва сделки. Компаниите тихомълком изразиха загриженост пред американските власти относно това, което те виждат като умишлена и ескалираща кампания срещу американските бизнес интереси в Украйна.

Белият дом, въпреки обещанието си да защитава търговските интереси на САЩ в чужбина, беше мълчалив в отговора си. Администрацията на Тръмп не осъди нито една от атаките, които Украйна направи публично достояние тази година. След като американски дипломати в Киев и украински бизнес фигури и служители предупредиха за атаките, администрацията предложи отговор, който се свеждаше до малко повече от признание на опасенията, според трима души, запознати с разговорите, които настояха за анонимност, за да обсъдят вътрешни въпроси. В същото време Вашингтон е казал на Киев да се въздържа от удари по руски черноморски петролен терминал, който изнася петрол от казахстански находища, в които американски компании имат дялове, според посланика на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина.

Контрастът подхранва обвиненията в двоен стандарт в начина, по който администрацията на Тръмп се справя с войната.

Това е резултат от многократния натиск на президента Тръмп върху Украйна да приеме неблагоприятни условия за прекратяване на войната, като същевременно пренебрегва отказа на Москва да направи отстъпки. Говорител на Държавния департамент заяви, че Вашингтон е "призовал и двете страни да се въздържат от нападения срещу американски бизнес интереси".

Говорителка на Белия дом не отговори на въпроси, като заяви само, че Тръмп и екипът му "работят много усилено, за да прекратят войната между Русия и Украйна". Компаниите, споменати в тази статия, или не отговориха на въпроси, или издадоха кратки изявления, в които се казва, че продължават да работят в Украйна. Руското външно министерство не отговори на искане за коментар. През февруари представители на няколко американски компании, включително Coca-Cola, Cargill и Bunge, друг земеделски гигант, разговаряха с двупартийна група американски сенатори, които посетиха Украйна.

"Слушайки няколко от тях, те казаха, че вярват, че са били умишлено ударени", каза в телефонно интервю сенатор Жан Шахин от Ню Хемпшир, високопоставената демократка в Комисията по външни отношения. Анди Хъндър, ръководител на Американската търговска камара в Украйна, която представлява американски компании, опериращи там, каза, че руснаците "изпращат тези ракети и дронове с надеждата, че те ще спрат американския бизнес да идва в Украйна".

Присъствието на американския бизнес в Украйна е скромно, приблизително 120 компании. Въпреки това, големи потребителски марки като McDonald's и Coca-Cola работят там, както и всички големи американски търговци на зърно. Много компании понесоха загуби в първите седмици на руската инвазия през 2022 г. Във Велика Димерка, град в покрайнините на Киев, руски войници ограбиха завод за бутилиране, частично собственост на Coca-Cola, като взеха, наред с други неща, бутилки уиски Jack Daniel's, каза кметът на града Александър Борсук.

След като войниците бяха видени да празнуват пиянски по улиците, жителите се пошегуваха, че уискито е помогнало за спиране на руското настъпление. Заводът за бутилиране възобнови дейността си през май 2022 г., след като руските войски бяха отблъснати. През следващите три години той работеше без инциденти, подобно на повечето американски фирми в Украйна.

"Не си спомням Русия да е насочвала специално атаки към американски бизнеси в Украйна преди 2025 г.", каза Джим О'Брайън, който беше помощник-секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси от края на 2023 г. до януари 2025 г., когато Тръмп се завърна на власт.

Това се промени миналото лято. Русия продължи да нанася удари въпреки това.

Може би най-символичната атака беше насочена към завода за бутилиране на Coca-Cola. Фабриката, заобиколена от земеделски земи, е трудно да се пропусне. Две водни кули на входа ѝ са боядисани в червено и са щамповани с името на фирмата с характерния ѝ бял шрифт. Русия многократно е атакувала енергийни съоръжения по време на войната, но предимно е избягвала слънчеви инсталации, които са лесни за ремонт и генерират ограничена енергия.

С навлизането на войната през 2026 г. атаките само се засилиха. Само за четири седмици бяха ударени съоръжения, собственост на Bunge, Philip Morris и Mondelez, ескалация, която съвпадна с по-широк ръст на руските въздушни атаки срещу редица цели, включително украински и европейски фирми. Въпреки това няколко украински бизнес фигури отбелязаха, че ударите срещу американски фирми се засилиха точно когато Украйна започна да задълбочава икономическите си връзки със Съединените щати миналата година.

Миналата пролет Киев и Вашингтон подписаха широкообхватно споразумение, даващо на Съединените щати преференциален достъп до инвестиции в енергийния сектор на Украйна. През януари украинското правителство възложи договор за добив на голямо държавно литиево находище на милиардер, приятел на Тръмп, и компания, частично собственост на правителството на САЩ.

Ударите имат за цел да подкопаят този бизнес-ориентиран подход, "като направят американските фабрики, складове и офиси да изглеждат като неприемлив риск", каза Александър Романишин, бивш заместник-министър на икономиката, който сега работи по проекти за развитие на бизнес връзките между САЩ и Украйна. Вдигането на тревоги относно атаките се оказа деликатен въпрос. Някои публично търгувани компании отказват да признаят атаките, страхувайки се, че биха могли да изплашат акционерите.

Някои все още работят в Русия въпреки войната, което допълнително замъглява картината. И макар че Украйна разкри някои от ударите, тя не ги е направила акцент, предпазвайки се от засилване на имиджа си като рисковано място за правене на бизнес. Реакцията на администрацията на Тръмп обаче "беше мълчание - нищо", каза Шахин. Тя не реагира публично на ударите срещу Bunge, Mondelez и Philip Morris, които бяха разкрити от Украйна. Романишин, бившият заместник-министър на икономиката на Украйна, заяви, че американският отговор е важен не само за Украйна, но и за самите Съединени щати. Или Вашингтон изпраща надежден сигнал, че американският бизнес ще бъде защитен, каза той, "или тихо приема прецедент, който други авторитарни режими ще изучат много внимателно: че можете да атакувате свързани със САЩ компании в чужбина и да се сблъскате само с реторична загриженост".