Йотова назначи Наталия Узунова за посланик в Люксембург

Президентът Илияна Йотова е издала указ, с който назначава посланика в Белгия Наталия Узунова за посланик и в Люксембург със седалище в Брюксел.

Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври миналата година президентът Румен Радев (2017 – 2026 г.) назначи Наталия Узунова за посланик в Белгия.