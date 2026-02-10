IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Йотова назначи Наталия Узунова за посланик в Люксембург

Тя бе дипломат в Белгия

10.02.2026 | 11:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова е издала указ, с който назначава посланика в Белгия Наталия Узунова за посланик и в Люксембург със седалище в Брюксел.

Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври миналата година президентът Румен Радев (2017 – 2026 г.) назначи Наталия Узунова за посланик в Белгия.

