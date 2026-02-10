IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ураганни ветрове над 150 км/ч удариха антарктическата ни база

Очаква се бурята да не утихне през нощта и утрешния ден

10.02.2026 | 12:00 ч.
Тридесет и четвъртата българска антарктическа експедиция е ударена от най-силната буря от нейното начало в средата на ноември.

Скоростта на вятъра на пориви е над 150 км/ч, постройките на българската антарктическа база “Св. Климент Охридски” вибрират и навън е опасно придвижването между тях.

Научноизследователският кораб “Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) се укри от вълните и вятъра в залива пред испанската антарктическа база “Хуан Карлос I” и към момента е невъзможно пускането на лодки до брега. Учени и логистици от експедицията трябваше да слязат днес от борда на кораба на сушата, но транспортирането им е отложено до наличието на подходящо време.

Очаква се бурята да не утихне и през нощта и утрешния ден, съобщава БТА.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. След близо месец плаване през Атлантическия океан плавателният съд достигна военната база в аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г.

вятър ураган антарктическата база
