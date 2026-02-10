В Силистра втори ден протестират срещу високи сметки за ток от януари

За втори пореден ден жители на Силистра протестираха мирно заради високите сметки за ток, които са получили през януари. Те се събраха, за да изразят недоволството си пред сградата на електроразпределителното дружество в града.

Протестиращите казаха, че фактурите за януари са приблизително двойно по-високи в сравнение с тези за декември, без да е налице съществена разлика в потреблението. Някои от тях изразиха учудване, че са им начислени високи сметки, при положение че са отсъствали през целия месец от дома си.

За да отговорят на въпросите на протестиращите, на място дойдоха служители на електроразпределителното дружество. Според Петя Попова, директор „Комуникации" в „Енерго-Про" - Варна, по-високите сметки за последния период се дължат изцяло на ръста в потреблението на електроенергия, който е около 40 на сто. Причините са повишената консумация по време на празниците, по-големият брой почивни дни и ниските температури.

"Трябва да припомним, че миналата година имаше на два пъти скок на цената на електроенергията. Това не се усеща през летните месеци, но през зимата се усеща. Средно около 15 процента от ръста на сметките се дължи на този факт. В случай, че някои от хората се притесняват от техническа грешка, ние сме отворени и приемаме жалби в нашите центрове за обслужване на клиенти”, каза Петя Попова.

Тя предупреди, че консумацията на електричество през първите дни на февруари също е висока, което ще се отрази в сметките за ток. Попова посъветва гражданите да помислят за енергийната ефективност на своите домове.

(БТА)