Васил Терзиев иска оставката на директора на Столичния автотранспорт

Кметът на София Васил Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

"Защото решенията, които се взимат там, струват скъпо на София и не носят по-добра услуга за гражданите", мотивира Терзиев искането. Доклад за смяна на ръководството на предприятието е внесен и като точка в дневния ред на предстоящото в четвъртък, 12 февруари, заседание на СОС от общински съветници от ПП-ДБ, Спаси София и Синя София.

"Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, мортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността", заявява днес Васил Терзиев.

Според кмета на София вместо столицата да харчи 6 млн. евро за старо желязо, което ще прекарва повече време в сервиза, отколкото по улиците, може да се купят 18 нови автобуса за същите пари.

"Някой наема ли се да обясни къде отива разликата в изкуствено завишената цена на настоящата поръчка? Както и в чий джоб отиват 4 млн. евро комисионна по договор, по който дружеството може да закупува природен газ само и без посредници?", пита Терзиев чрез публикация в социалната мрежа.

Освен смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“, Терзиев настоява и за независим одит на всички транспортни дружества, за да се види къде отиват парите и какво получава София срещу тях.