Време за ски в планините, съоръженията работят

В планините е подходящо за ски спортове, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части времето е мъгливо. Температурите в планините са между минус шест и минус два градуса.

Съоръженията по курортите работят, съобщиха още от ПСС пред БТА.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи.

По върховете ще е мъгливо. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

