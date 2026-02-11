На косъм от трагедия: Микробус се вряза на метри от бензиностанция в Хасково

Тежък пътен инцидент е станал преди обяд на оживения булевард „Освобождение“ в Хасково. Катастрофата е възникнала на светофарната уредба при кръстовище.
По първоначална информация на водача на микробус му е прилошало зад волана.
Превозното средство е ударило отзад фирмен автомобил, след което е помело пътни знаци и се е врязало в района на близката бензиностанция на метри от колонките. На място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания.
Другият водач също е прегледан, като се е оплаквал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни. Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.