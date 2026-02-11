На косъм от трагедия: Микробус се вряза на метри от бензиностанция в Хасково

Тежък пътен инцидент е станал преди обяд на оживения булевард „Освобождение“ в Хасково. Катастрофата е възникнала на светофарната уредба при кръстовище.

По първоначална информация на водача на микробус му е прилошало зад волана.

Превозното средство е ударило отзад фирмен автомобил, след което е помело пътни знаци и се е врязало в района на близката бензиностанция на метри от колонките. На място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания.

Другият водач също е прегледан, като се е оплаквал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни. Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.