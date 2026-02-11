IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На косъм от трагедия: Микробус се вряза на метри от бензиностанция в Хасково

Има една ранена жена

11.02.2026 | 12:56 ч. Обновена: 11.02.2026 | 12:59 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежък пътен инцидент е станал преди обяд на оживения булевард „Освобождение“ в Хасково. Катастрофата е възникнала на светофарната уредба при кръстовище.

По първоначална информация на водача на микробус му е прилошало зад волана. 

Превозното средство е ударило отзад фирмен автомобил, след което е помело пътни знаци и се е врязало в района на близката бензиностанция на метри от колонките. На място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания. 

Другият водач също е прегледан, като се е оплаквал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни. Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

