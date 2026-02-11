КЗП: Ценови шок в хранителните продукти не се наблюдава

Ценови шок в хранителните продукти не се наблюдава, каза председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев по време на изслушване в парламента, като уточни, че става въпрос за периода от 8 октомври 2025 г. до настоящия момент. Темата на изслушването е относно нарастването на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти. Изслушването е по искане на ПГ "ДПС-Ново начало".

От началото на периода, в който Законът за въвеждане на еврото е в сила, не наблюдаваме увеличение на основните хранителни стоки, предлагани от големите търговски обекти, посочи той. Колячев отбеляза, че има изключения по отношение на плодовете и зеленчуците, които са резултат от обективни икономически фактори и сезонност на продуктите.

Той отбеляза, че са забелязали увеличение на цената на лекарствени продукти, която, при изискана от КЗП информация, аптеките оправдават с повишаване на доставната цена.

Председателят на КЗП посочи, че имат сигнали за увеличение сметки за ток, като повечето са от Пловдив и региона. Тези сигнали, тъй като не сме компетентния орган, ги препращаме на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), добави той.

В сектора на храните по-скоро забранени споразумения не констатираме, каза председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов.

Относно рязкото покачване на цените лекарствата през октомври и ноември, той посочи, че КЗП са направили проверки. Един доставчик е вдигнал цената през ноември между 60% и 80%, отбеляза Карадимов. Пълната информация ще дойде при нас, за да изследваме за господстващо положение, добави той.

В отговор на въпрос от Тошко Йорданов ("Има такъв народ"), че едни и същи хранителни стоки в големите търговски вериги у нас са по-високи, отколкото във веригите в Италия, Германия и Франция, председателят на КЗК коментира, че КЗК няма преки правомощия, но има косвени да регулира този процес.

Един от изводите в секторния анализ е, че България е страната с най-либерални бариери на навлизане на пазара от големи търговски вериги, заяви Карадимов. Няма европейска страна, в която можете да разположите големи търговски вериги в центъра на града, коментира той. В Гърция в събота и неделя големите търговски вериги не работят, за да се пази малката, традиционната търговия, посочи още Карадимов, цитиран от БТА. Според него традиционната търговия може конкурентно да притисне големите търговски вериги, ако бъде скъсена веригата на доставки.