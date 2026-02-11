IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Мъжът, открил труповете в хижата "Петрохан", се представил за "близък"

По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес

11.02.2026 | 19:43 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъжът, който подал сигнала за труповете в хижата "Петрохан", се представил за "близък". 

Той бил и част от неправителствената организация, съобщи bTV.

Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.

По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.

Свързани статии

Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.

В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.

От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гинци Петрохан убийство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem