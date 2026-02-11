През 2024 г. в хижа "Петрохан" са живеели още две деца на 13 години

Екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва проверка в Частно училище „Космос“, съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова на изслушване в парламента във връзка със смъртта на шестима души в района на Петрохан и връх Околчица, сред които и 15-годишно момче.

От „БСП-Обединена левица“ попитаха как е възможно 15-годишно момче да не ходи на училище, при положение че образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст.

От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище „Космос“, каза председателят на ДАЗД. Проверката се провежда и в момента, допълни Иванова. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен, каза Иванова. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, допълни тя.

През 2024 г. баба и дядо на малолетно дете подават сигнал за риск до Държавната агенция закрила на детето по отношение на внука им, който по това време пребивава в хижа "Петрохан", но го оттеглят още същия ден, обяви още председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

В сигнала е посочено, че бабата и дядото се притесняват, че детето се отчуждава от тях, имат притеснения за образованието на детето, както и фактът, че то живее извън семейството си - детето пребивава в хижа ''Петрохан", а семейството му живее в град София.

В същия ден обаче те подават нотариална декларация, че оттеглят сигнала - били го обсъдили със семейството и установили, че "не съществува риск".

Иванова обяснява, че Агенцията все пак предприема действия и при извършена проверка в хижа "Петрохан" установяват, че там живеят две деца - и двете на 13-годишна възраст. Едното дете е било с пълнолетния си брат, а другото - с декларация от родителите му. По думи на шефката на ДАЗД семейството се "възмущава от проверката" и обясняват, че децата са там за лятото. Агенцията се свързва с училището на децата също, но и оттам уверяват, че всичко е наред.

Иванова обясни, че починалото 15-годишно момче не е било там.

ДАЗД се самосезира в началото на февруари месец, когато бащата на загиналото дете заявява, че детето му е в неизвестност.

И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви, че може да предостави ограничена информация предвид законовите ограничения за водени производства. През 2024 г. в ДНС постъпват два сигнала от едни и същи хора. И двата сигнала са с адресат Национална агенция за закрила на детето, прокуратурата и ДАНС. След приключване на проверката резултатите са изпратени на СГП през февруари 2025 г., като жалбоподателите са уведомени за това.

“Предвид обстоятелството, че във връзка със смъртните случаи се води разследване по ръководството на прокуратурата - не мога да предоставя друга информация по темата. И към момента ДАНС оказва пълно съдействие на партньорите си, в това число и с предоставянето на информация”, заяви Деньо Денев.

“Служебно ми е известно по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице заемащо висша публична длъжност към този момент за престъпление по служба”, каза още шефът на ДАНС.

Тошко Йорданов (ИТН) пита "има ли данни за семенна течност" по телата на тримата открити в кемпера край Околчица, както и дали след аутопсията са били установени следи от опиати в кръвта на мъртвите. От МВР отговориха, че не могат да отговорят конкретно на въпроса, защото все още се провеждат всевъзможни експертизи.

Заседанието бе закрито за втория кръг въпроси, след като шефът на ДАНС отказа да потвърди дали някой от мъжете в хижата е бил техен сътрудник, или не. Изслушването ще бъде открито и излъчено на живо по БНР и БНТ след приключване на втория кръг въпроси, когато парламентарните групи ще вземат отношение по темата.