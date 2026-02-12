В кадър: Йотова поиска кабинет до една седмица, Гюров обеща експертен състав и спокойствие

Йотова връчи мандата на Гюров Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR 1 / 12 / 12

Президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха днес, след като вчера държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за кандидат за служебен премиер.



До избора на Гюров се стигна, след като в края на януари Илияна Йотова проведе срещи с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател, чиито длъжности са посочени в Конституцията.

Президентът направи консултации и с представители на парламентарни групи.

Връчвам ви този мандат за съставяне на служебно правителство, очакванията към вас са изключително големи. Искаме честни, прозрачни и добре подготвени и проведени избори за НС. Това заяви президентът Илияна Йотова, която връчи мандата за съставяне на служебен кабинет на Андрей Гюров.

Очакваме да защитите всеки глас. Очакваме изборите да се проведат според правилата и конституцията, за да гарантират силна, правова, стабилна държава. Консултациите с партиите очертаха общото разбиране за най-належащите проблеми, които искат спешни решения, каза Йотова. В споделената отговорност между властите ще зависи спешното адекватно решение на всички тези проблеми. Очаквам до седмица да представите състав на служебно правителство, добави Йотоваа.

„Ситуацията не е нормална. Никой на никой няма доверие, вие ми давате вашето доверие. Ще подходя с отговорност“, заяви подуправителят на БНБ, приемайки папката.

„Разбирам колко много очаквания са съсредоточени върху вас. Очакванията са да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват. Разбирам, че за да има доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представляват“, каза още Гюров и декларира, че ще положи всички усилия да събере екип – „в който всички ще намерят своя образ. Хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с образ, експертиза и приличие“.

Подуправителят на БНБ обеща още, че в състава на бъдещия служебен кабинет няма да се налага агресия, а бъдещите министри ще всяват спокойствие.

„От тази гледна точка бих помолим само за едно: не очакваме кредит на доверие, не и търпение. Очаквам да се докажем с работа“, добави той.

Двамата с Йотова се оттеглиха на разговор на четири очи след него, президентът покани всички медии на пресконференция.