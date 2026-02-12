Експерт: Зимите са по-меки, това води до по-малко замърсяване в София

Каква е равносметката от ефекта след първата година от въвеждането на зоната за битово отопление в София и доколко тя постига основната си цел – по-чист въздух и по-малко здравни рискове?

Експертът Ивайло Хлебаров заяви за Bulgaria ON AIR, че в София въздухът от години е доста мръсен и много хора се разболяват.

"В крайна сметка една част си отиват. Целта на тази зона беше да се намали това замърсяване. Когато тази зона се създаваше през 2022 г., имаше анализи да се въведе в 9 района, предимно в централната част в София. Още тогава бе видно, че това е по-скоро за измиване на ръце, отколкото за постигане на реален ефект. Под 9 процента от домакинствата, които се отопляват с дърва или въглища, попадат в тази зона", коментира той в "България сутрин".

Хлебаров посочи, че основните замърсители на въздуха са по периферията, но те не са били включени в зоната.

В София основните замърсители са автомобилен транспорт и отопление на дърва и въглища, каза още гостът.

Експертът е категоричен, че насочените мерки към транспорта и отоплението са основните, които ще дадат ефект.

"Дизайнът на зоната е направен така, че да не работи. Контролът е неясен, липсва синхронизация между МВР и Столичната община. Не знам за нито един случай на установено нарушение и глобени. Никой не може да ви влезе в автомобила или в къщата. Първоначално има дефект в тази зона", подчерта Хлебаров.

Той отбеляза, че има подобрение на въздуха, но то не е заради зоната, а заради програмата от 2018 г. за подмяна на стари уреди с по-екологични - климатици, термопомпи... Това нещо, заедно с работеща зона, би довело до бързо изчистване на въздуха, смята експертът.

Хлебаров каза, че "зеленият билет" е много реактивна мярка.

"Не съм видял анализ, който да показва колко от хората са слезли от автомобилите, за да се качат на градски транспорт. В София има страшно много автомобили. Трябва хората да се стимулират да слязат от автомобилите си", настоя той.

"София е в котловина и това създава проблеми с изчистването. Трябва да сме много по-активни, за да запазим живота и здравето на хората, не само да се говори. Зимите стават по-меки и по-топли, това допринася за по-малкото замърсяване, хората по-малко използват печките си", заключи Хлебаров.