Кампанията "Дай глас" привлича младите хора към изборния процес

Привличането на младите хора към изборния процес и повишаването на избирателната активност са във фокуса на националната кампания "Дай глас".

За инициативата разказаха Атанас Радев от Националния младежки форум и Чавдар Влъчков от Националната мрежа за развитие пред "България сутрин".

"Идеята на тази кампания е да стимулира българските граждани да направят своя избор в рамките на предстоящите парламентарни избори. По някакъв начин да променим начина, по който се прави предизборна кампания, защото през последните години тя е сведена до постове в социалните мрежи, а партиите нямат много активна интеракция", каза Радев за Bulgaria ON AIR.

Именно затова "Дай глас" залага на пряк диалог и срещи лице в лице.

"Тази кампания не трябва да бъде насочена само към едни избори, а към устойчиво участие. И това, разбира се, се случва на базата на повече информация, но и на базата на образование", заяви Влъчков.

В рамките на кампанията ще се провеждат семинари в цялата страна, посветени на медийната и дигиталната грамотност, критичното мислене и разчитането на политическите послания.

Недоверие, а не апатия

Според него ниската избирателна активност не е израз на апатия, а на систематично недоверие и усещане за липса на представителство.

"Ние трябва да се върнем към политики, а не към политика", каза още Влъчков.

На въпроса защо партиите често избягват ясни платформи и конкретни ангажименти, Радев посочи, че подобна яснота води до отчетност и риск от санкции при неизпълнение.

Той обърна внимание, че редица проблеми - в здравеопазването, образованието и други сфери - остават нерешени с години, което засилва усещането за безсилие.

"За мен тук разговорът не е как младите хора могат да бъдат активирани. Те са активирани и са активни, но въпросът е дали ще припознаят традиционното право на избор в рамките на датата на предстоящите избори", коментира Радев.