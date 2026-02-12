Бащата, убил сина си и тежко наранил дъщеря си и майка си, е задържан за 24 часа

Софийска градска прокуратура ръководи разследване за тежки престъпления в столичния квартал „Подуяне" като за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР е задържан 45-годишен мъж, съобщиха от институцията.

Случаят е от днес, престъплението е извършено на ул. „Гълъбец" в София. По данни на прокуратурата умишлено е умъртвен синът на задържания и е направен опит умишлено да бъдат убити дъщерята и майка му. Престъпленията са извършени чрез намушквания с нож.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, допълват от прокуратурата.

По-рано от СДВР съобщиха, че в 5,40 часа мъж е намушкал трима души. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към болница „Пирогов". Жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите. И двете са в тежко състояние - възрастната жена бе операрина в ИСУЛ и настанена в реанимацията. 15-годишното момиче също е оперирано в "Пирогов", лекарите се борят за живота му. Операцията продължи часове наред. Тя беше извършена от Мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ много от най-добрите детски ллекари от университетската спешна болница. След продължителната операция 15-годишната пациента е настанена в Детската реанимация на “Пирогов”, където е под денонощни реанимационни грижи и активно мониториране.