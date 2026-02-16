Напрежение по делото "Сияна": Съдебният състав не позволи на Карапетков да се оттегли ВИДЕО

Продължава процесът за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Днес пред съда в Плевен отново се организира протест.

Протестът започна в 9:30. Днес и утре ще се разглежда най-важната по делото - автотехническата експертиза, изготвяна от вещото лице на делото Станимир Карапетков.

Николай Попов, бащата на Сияна, обвини проф. Карапетков, че експертизата е изготвена така, че обвиняемият Георги Александров, чийто камион помете фатално колата на Сияна в края на март миналата година, да получи по-ниска присъда. От своя страна на предишното заседание проф. Карапетков сам пожела да се оттегли, именно заради тези нападки през медиите, а и той заяви, че е завел дело срещу Николай Попов за клевета и уронване на престижа. Съдебният състав не позволи на вещото лице да се оттегли и му даде възможност днес и утре да защити професионално своите тези, съобщи bTV.

„Целят да го изкарат на освобода, да вкарат делото в една спирала от 7-8 години. Този човек е на 67-8 години, може да не доживее - с извинение, съдебната сага“

"Тази експертиза е абсолютно фалшива, не отразява реалните факти по ПТП-то и категорично трябва да бъде направена нова, но най-страшното е, че имаме един огромен скандал в съдебната система, който много медии и наблюдатели пренебрегват, а това е, че вещите лица са били с години скритите съдии по делата за ПТП, които са един огромен дял от всички дела за престъпления в България, и реално не съдиите и прокурорите, а вещите лица са тези, които никой не освети като корумпирани, и те са вършили редица безобразия, вкарвали са хора невинни в затвора, освобождавали са виновни. Ако не се яви вещото лице, ами ще трябва да бъде доведен с белезници", заяви бащата на Сияна на протест в Червен бряг.

В същото време автоексперти от цялата страна дойдоха в плевенския Окръжен съд да подкрепят проф. Карапетков.