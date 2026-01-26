IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бащата на Сияна се върна към пушенето след поредното загинало дете на пътя

Докато политиците владеят съдебната система винаги ще е така - ще загиват децата ни

26.01.2026 | 13:40 ч. 37
Снимка: БГНЕС

"Не пуша цигари. Когато загубих Сияна – пропуших. После, с воля, отказах този порок. До днес. Днес пак запалих цигара". С тези думи Николай Попов започва един от най-емоционалните си постове във фейсбук, публикуван след поредната катастрофа на пътя с ТИР и смъртта на 9-годишно дете.

Той твърди, че буцата в гърлото му е станала още по-голяма.

"Ставам рано. Ако изобщо спя. Паля свещ на Сияна и чувам от екрана жена с равен глас да отсича: „ТИР уби дете в Прохода на Републиката.“ Толкова безразлично. Все едно чете цената на доматите в магазина. Сякаш нещо напълно нормално се е случило. Просто поредното дете. Поредното семейство.
Никой няма шанс срещу огромните камиони. Никакви защити не могат да ви спасят, когато попаднете под камион. Това е гилотина. Преса от стомана", споделя Попов.

Според него, същото е и отношението на държавата.

"Децата на управниците са живи. Повечето дори не са в България. За тях кризата след смъртта на Сияна приключи. Аз продължавам да се боря с продънената държава. Те дори не си вдигат телефона. Нито управляващите, в лицето на премиера, нито измислената опозиция, която се интересува единствено кой да сложи за шеф на ВКС и за главен прокурор.

Разберете го – имената нямат значение. Системата е важна. Докато политиците владеят съдебната система, винаги ще е така. Ще загиват децата ни. Чуждите шофьори ще знаят, че тук могат да убиват на воля. Да карат както си искат. Защото няма контрол. Всичко е прогнило и продънено. Червеите вече ядат и децата ни. Майките ни. Бащите ни. И на никого не му пука. Никой, който живее добре в кочината, не го е грижа. Никой, който живее добре, не иска да се изцапа. Понеже ме изкараха ту „виден гербаджия“, после „от ПП–ДБ“, после комунист, че даже и от ДС –въпреки че, когато закриха ДС, съм бил на 6 години…", коментира Попов. 

"Искам да ви попитам нещо просто: чухте ли поне една скапана партия да каже „Ние подкрепяме Николай Попов в неговата кауза“? Не. Разбира се. Вместо това – тролове, статии, помия. Искам да видите какви хора ни управляват и добре да помислите дали искате – да не дава Господ –да сте на моето място. Това искам-никой, никога повече да не бъде на моето място….стига", заявява в заключение Попов. 

