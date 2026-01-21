Делото "Сияна": Вещото лице поиска оттегляне, съдът не уважи молбата му

По време на шестото открито съдебно заседание по наказателното дело "Сияна", образувано срещу подсъдимия Георги Александров., за катастрофата на пътя Бяла – Ботевград бяха разпитани вещите лица, изготвили заключение по назначената допълнителна психолого-психиатрична експертиза.

Беше докладвана и молбата за самоотвод на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза по делото - проф. Станимир Карапетков. Основанията, изложени в молбата, са свързани с изявления на частния обвинител Николай Попов, с които той е изказвал съмнения в морала и професионализма на вещото лице, както и подадената в тази връзка искова молба пред Софийския градски съд от страна на експерта.

Адвокатите на бащата на загиналото момиче Николай Попов са на мнение, че по този начин делото ще се забави с месеци. Защитата на обвинения шофьор заяви, че аргументите на проф. Карапетков са състоятелни.

Плевенският окръжен съд е намерил искането на проф. Карапетков за неоснователно. Мотивите са, че изложените в неговата молба обстоятелства не водят до извод за наличието на предубеденост или заинтересованост от изхода на делото, в полза или във вреда на някоя от страните по него. Относно изложените в молбата основания във връзка с възникналия конфликт между експерта и частния обвинител и наличието на образувано гражданско дело в Софийски градски съд, съдът е преценил, че те също не представляват основание за отвод на вещото лице.

Заключението по автотехническата експертиза е изготвено и представено шест месеца преди възникването на посочения конфликт, поради което няма как тези отношения да доведат до извод за наличие на предубеденост или заинтересованост при изготвяне на заключението.

Поради изложеното, Плевенският окръжен съд е оставил без уважение искането за сомоотвод на вещото лице проф. Карапетков. Експертът следва да се яви в съдебните заседания по делото, насрочени за датите 16 и 17 февруари, за да представи своето заключение.

На днешното заседание стана ясно, че дядото на загиналото 12-годишно момиче, все още е в шок и стрес, а и здравето му не позволява да даде показания.

Попов коментира решението на Карапетков по следния начин: „Един планиран отвод. Аз предупредих преди няколко месеца, че това ще бъде направено. Само че някой е дал още по-подъл план – Карапетков да заведе дело срещу мен, при това съвсем умишлено. Той можеше да изчака, да защити експертизата си и тогава да заведе дело – има срок от 5 години да го направи. Той обаче не може да защити тази експертиза. Нека завежда дела. Хората и истината са на моя страна. Аз продължавам да говоря и не ме е страх от такива дела бухалки.”

По-рано тази сутрин бащата на Сияна обясни на живо в предаването "Тази сутрин" по bTV от Плевенския окръжен съд къде според него са капаните в експертизата за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна:

"Причината за катастрофата е маневра с волана, т. нар. "спасителна маневра", която Георги Александров е извършил, за да спаси себе си и е убил детето ми. Проф. Станимир Карапетков отхвърля това, въпреки че Александров със собствените си показания казва, че е въртял волана наляво и надясно. Той е криволичил. Карапетков твърди, че гравитационните сили са пратили в автомобила на дядото на Сияна, което е абсурд. Центробежните сили действат навън от завоя, не навътре. Много добре знаете, ако сте учили физика. Според вещото лице катастрофата е станала заради неправилно използване на спирачния педал. Т.е при един добър адвокат като Явор Нотев, защото той наистина е добър адвокат - една пледоария негова веднага заявява - Александров не е направил нищо, той просто е натиснал спирачния педал. По този начин му е свалена и скоростта. Прокуратурата не му е повдигнала обвинение за превишена скорост, а само несъобразена. Това го видяхме още тогава, но решихме, че е неволна грешка. По този начин се опитва да го оневини и да прехвърли изцяло отговорността на пътя. Той е лош през цялото време. Т.е той е трябвало да знае по какъв път кара и не може да се движи с такава скорост", заяви Николай Петков.

Според него има още над 240 точки, които не са наред в тази експертиза. Бащата на Сияна заяви още, че днес ще подаде сигнал до прокуратурата срещу Карапетков, това ще е 5-ти сигнал. Ще е тест за институцията дали въобще може да функционира нормално и да разследва този човек.

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, продължава в Окръжния съд в Плевен на 16 и 17 февруари. Това съобщиха от пресцентъра на съда след края на днешното заседание.

Припомняме, че преди заседанието пред сградата на Съдебната палата се събраха граждани на протест срещу войната по пътищата и за справедливост по делото за катастрофата.