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6 свежи и лесни идеи за маникюр "русалка", вдъхновен от морските вълни

Пренесете се на морския бряг само чрез феерията на новия си маникюр

14.06.2026 | 20:25 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Лятото неизбежно носи със себе си усещане за свобода, движение и желание за хладен морски бриз.

През летния сезон една от най-актуалните тенденции в маникюра е свързана именно с обаянието на морето. Нарича се mermaidcore, посветена е на русалките, техния свободен дух, непокорност, нежност и женственост. 

Трендът черпи вдъхновение от морските дълбини, от променящата се повърхност на вълните, от преливащата светлина под водата и от идеята за митичната русалка като символ на женственост, мистерия и лекота. В света на маникюра ноктите се превръщат в малки платна за артистични интерпретации на морето.

В основата на тенденцията стоят различни подходи към т. нар. океански нокти, които могат да варират от деликатни нюанси на синьо и зелено до по-драматични композиции, напомнящи движение на вода.

Маникюрите, вдъхновени от морето, използват ефекти като мрамор, преливане на цветове и прозрачни слоеве, които създават илюзия за дълбочина. Това позволява на всяка визия да бъде едновременно индивидуална и носеща усещане за лято, море и релакс.

Морски маникюр с вълни

Една от най-отличителните посоки в тази естетика са така наречените вълнообразни дизайни, при които синьо-бели комбинации пресъздават движението на морската повърхност.

Тези нокти често изглеждат като миниатюрни пейзажи, в които светлината се пречупва през водата, а цветовете се смесват по начин, който създава усещане за непрекъснато движение.

Именно този ефект прави маникюра едновременно успокояващ и динамичен, като визуално ви пренася в крайбрежна среда.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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морските вълни маникюр
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