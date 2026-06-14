Зеленски разгневи Полша, нарекоха го "политик, откъснат от рационалността"

Украйна е изправена пред сериозен дипломатически конфликт с ключовия си съюзник Полша, след като Киев реши да кръсти военно поделение на противоречиви бойци от Втората световна война, отваряйки отново болезнен спомен от миналото.

Полският президент Карол Навроцки обмисля да лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на страната - Ордена на Белия орел. Той вече се е консултирал със съвета на ордена и преди няколко дни заяви, че ще реши дали да отнеме отличието "своевременно".

Спорът започна, когато Зеленски издад указ в края на миналия месец, кръщавайки военно поделение от Силите за специални операции на името на Украинската въстаническа армия (УПА), която съществуваше през 40-те и 50-те години на миналия век. Мнозина в Украйна смятат членовете на УПА за герои, които са се борили за украинска независимост срещу Съветската червена армия, както и срещу нацистка Германия и полските власти. Така че за украинците титлата "Герои на Украинската въстаническа армия" е голяма чест.

Полша обаче обвинява УПА в извършване на геноцид над етнически поляци във Волиня (сега Волин в Украйна) през 1943-45 г. Указът на Зеленски предизвика значително възмущение в Полша, а Навроцки го осъди като"възхвала на бандити и убийци".

Имаше критики от целия политически спектър - от крайнодесни до леви групи.

"Зеленски е политик, откъснат от рационалността"

Збигнев Парафианович, автор на книгата "Проблемът със Зеленски", коментира широко разпространеното решение да се кръсти едно от военните подразделения на в Полша "героите на УПА". Той смята, че шумът, който това предизвика в Полша, не е впечатлил украинския президент, защото той е политик, който се е "откъснал от рационалността".

"От турбореалистичен политик той се превърна в дълбоко намръщен играч, когото някои от моите събеседници сравняват с Грета Тунберг в ежедневното му поведение. Колегите му обаче вече бяха впечатлени. Ето защо ръководителят на украинската президентска канцелария, генерал Кирил Буданов, беше във Варшава. Той разбра, че Киев е прегрял и че това решение вреди на полско-украинските отношения", обясни журналистът, цитиран от Polsat news.

Той добави, че Володимир Зеленски е човек, който може "да крещи, да обижда или да се обиди и докато не осъзнае, че има цена, която трябва да плати за това решение", няма да се тревожи за реакциите в Полша.

Според него украинският президент преувеличава на международната сцена и често "играе над нивото си, което е класическа черта на ескалиращите политици, особено от бившия СССР".

"Хората в моята книга казват, че Зеленски е в същата лига като Путин, Тръмп и Нетаняху по отношение на ескалиращите си методи в отношенията с партньорите. Той поставя летвата много високо, само за да намали по-късно очакванията", посочи той.

Попитан за постсъветския манталитет на Украйна, който се коментира в последната му книга, и който много хора в Полша отдавна потискат, Парафианович обясни:

"Направихте ли същото? Къде беше границата, която прокарахте, където завихте? Това беше моята статия за смъмрянето на Зеленски на Ярослав Качински заради обявяването на идеята за въвеждане на войски на НАТО в Западна Украйна. По това време Зеленски даде интервю за независимата руска преса, в което категорично заяви: "Не е ваша работа да решавате какво ще бъде въведено в Украйна, какви войски." И това беше ситуация, в която Полша беше лобист за прехвърлянето на тежко оборудване в Украйна. Въпреки това, Зеленски повиши залозите, рискувайки "вкочаняване" от страна на Качински и Полша - продължи той, добавяйки, че "Качински беше този, който реши дали тези танкове и МиГ-ове ще летят и въпреки всичко, Зеленски влезе в сблъсък с вземащия решенията. Когато написах коментара си по това време, ясно заявих, че, първо, е неприятно, второ, неподходящо в този момент и трето, дори Качински да греши - защото грешеше, не се консултира с НАТО по това решение - той все пак поставяше на дневен ред идея, която всъщност беше полезна за Украйна. Затварянето на небето над Украйна беше гореща тема по това време. И той получи шамар в лицето. Тогава се разкри истинският Зеленски: ескалиращ, взискателен и уплашен."

Журналистът подчерта, че отдавна се опитва публично да каже, че постсъветската политика е много брутална и нейните правила до голяма степен се отнасят до правилата на престъпния свят от онова време.

"До 2014 г. Зеленски преследваше сценична кариера в Русия, тоест в кода на поп културата, не само постсъветска, но и руска. В края на краищата, той свиреше на пиано за руския пропагандист Соловьов. Той спечели пари в Русия и все още Олег Татаров, бивш заместник-министър на вътрешните работи при Виктор Янукович, който реагира на репресиите на Майдана през 2014 г. и беше ръководител на разследващата дирекция на МВР, е негов заместник. Татаров имаше досиета за всички най-важни играчи в Украйна. Ето защо е важен в сегашната администрация", обясни той.

Според него всичко това е неразбираемо за западните политици.

"Благодарността и разбирането са абстрактни понятия на Изток. Те могат да бъдат използвани инструментално, за да се унижи някого или да се причинят страдание на някого. Важен принцип обаче е да не се обижда СССР. Все едно да имате "разборки" с някого - на затворнически жаргон - което означава, че се карате, а на следващия ден можете да му дадете пет и да продължите да правите бизнес. Естествено е. Така работи. Това е различен код за комуникация в света на политиката. И всеки, който не иска да разбере този код, е обречен на провал", заяви Парафианович.

Връщайки се на украинското подразделение "герои на УПА", той посочи, че приоритет за Зеленски може да са изборите и следователно необходимостта да се "усмихне на армията", особено след като най-вероятният му съперник ще бъде генерал Валери Залужни.

"Следователно, тя трябва да се отвори за военните и крайнодесните партии, разбира се, за сметка на Полша и нашата чувствителност по отношение на Волиня. Не можем да скрием факта, че украинската армия, за съжаление, има нарастващ кафявокрилен компонент", подчерта той.

Според Парафианович, Полша не е напълно безпомощна по този въпрос, особено в контекста на намерението на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.

"Може би е време да започнем да обмисляме насърчаването на разпоредби на ниво ЕС, които биха забранили насърчаването на този тип идеология от украинската държава", посочи той.

Ще остане ли Зеленски без орден?

По-рано днес, пет дни след като Навроцки обеща да отнеме Ордена на Белия орел от Зеленски, Адам Андрушкевич, заместник-началник на Канцеларията на президента, беще попитана защо обкръжението на държавния глава не разкрива становището си относно отнемането на отличието на украинския лидер. Членовете му са взели решения още в понеделник, но мнението им не е обвързващо за Карол Навроцки.

"Президентът не се е отказал от нищо, просто чакаме реакцията на украинската страна, която, казано разговорно, направи грешката да кръсти военно поделение на така наречените "герои на УПА", обясни Андрушкевич.

Както отбеляза министърът от Канцеларията на президента на Република Полша, украинската страна "знае нашата позиция по този въпрос" и тя е "много критична и негативна".

"Президентът лично го предаде чрез нашата администрация. Дадохме на украинската страна кратко време за реакция. Чакаме да видим дали ще отговорят", каза той.

Андрушкевич също така заяви, че ако няма реакция от Киев, „"ъответното решение ще бъде взето незабавно от президента".

"Това е ясно, това е политика", заключи той.

Ще "посипят ли главите си с пепел украинците"? Говорител на Конфедерацията се съмнява

Войчех Мачулски, говорител на Конфедерацията, също се изказа по въпроса. Той се зачуди "защо е това забавяне" от страна на президента

"Няма и съобщение за позицията на клона. Предполагам, че организацията е била разделена, но ми липсва едно-единствено ясно изявление. Надявам се президентът да вземе това решение (да отмени заповедта - бел. ред.)", заяви той.

Мачулски също така се съмнява, че украинците "ще си посипят главите с пепел".

"Може би президентът Навроцки чака президентът Зеленски да пристигне на конференцията в Гданск (...). Просто изразявам загриженост, че това решение все още не е взето, но се надявам, че може да има някои въпроси, за които в момента не знаем", каза политикът от Конфедерацията.