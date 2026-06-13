Решението на Кандев да напусне ще помогне на МВР, но начинът, по който го направи, поставя сериозни въпроси. В понеделник той е участвал в оперативка, докладвал е за изпълнени задачи, поел е нови ангажименти и никъде не е споменал подобни причини за напускане. Това хвърля много тежка сянка върху името му, защото тук става дума за почтеност и приличие. Това заяви заНова телевизия бившият министър на МВР Румен Петков, коментирайки оставката на Георги Кандев като главен секретар на МВР.

"Не бих правил пряк паралел между настоящата ситуация и събитията отпреди 21 години,

когато бях министър на вътрешните работи и главен секретар беше Бойко Борисов. На такава професионална длъжност не приляга по три часа на ден да си в TikTok и Facebook. Когато човек обърка сградата на МВР със сцената на Народния театър, рано или късно раздялата е неизбежна.

Петков каза още, че тази оставка е едновременно очаквана и изненадваща. Но според него обществото заслужава ясни отговори за мотивите зад това решение.

По думите му, когато действията срещу наркоразпространението се превръщат в кампанийност и показност, професионализмът остава на заден план."

Петков коментира и предположенията, че напускането на Кандев може да бъде начало на неговата политическа кариера.

"Когато човек се отнася по този начин към институция, на която е посветил близо 20 години от живота си, трудно бих му пожелал успех в политиката. Ако не е отговорен към институцията, която го е изградила, няма как да бъде отговорен и към държавата", добави Петков.

В началото на тази седмица Георги Кандев напусна системата на МВР. В пост в социалните мрежи той заговори за натиск и за невъзможност да изпълнява задълженията си прозрачно.