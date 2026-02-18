Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов е поискал за втори път оставката на управителя на ВиК Шумен.

Това стана ясно по време на днешния отчет за дейността на МРРБ в рамките на мандата.

Причина за поиската оставка е съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството и липса на доверие от гражданите.

По темата за водната криза в Шумен Иванов съобщи, че всички аварии са отстранени и системата се пълни. Той посочи, че за втори път е поискал отстраняването на управителя на ВиК – Шумен поради ниското доверие.

Шумен остана без вода в продължение на два дни, заради авария в помпена станция „1300“ на 15 февруари т.г.