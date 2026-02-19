„Съзвездието Гюров“ – политически звезди в нова конфигурация

Представянето на новия служебен кабинет неизбежно отвори по-широк политически дебат, който излиза извън рамките на краткосрочната му задача да организира изборите. Наред с въпросите за неутралност, експертност и доверие, все по-ясно се очертава и друг ключов проблем – дали подбраните министри не очертават контурите на бъдеща управленска конфигурация и потенциална коалиция след вота.

Социологът Кънчо Стойчев сподели, че впечатлението му от предложените служебни министри е по-скоро позитивно, тъй като имената в него имат административен министър. "Това е изключително важно за правителство с къс хоризонт. Невъзможно е да се назначат изцяло независими хора, всеки се обляга на мрежа от познати хора. Да упрекваме Андрей Гюров, че е ползвал такива е неправилно. Министърът на правосъдието не е изненада, но не бива да се персонализират промените, а да се инициира цялостна реформа. Не се очаква промяна във вътрешнополитическата ориентация на страната", коментира Стойчев.

На свой ред политологът Георги Проданов смята, че Гюров си е поставил амбициозна задача - да върне доверието в институциите, а това се вижда и в назначението на вицепремиер за честни избори. "Определено служебното правителство е камък в блатото на скуката в политиката. Изненаданите от качеството му са повече от тези, които имат аргументирани забележки срещу него. Кабинетът тръгва с приятна изненада като състав, няма да има 100 дни комфорт. Още днес ще прехвърчат искри покрай него. Ако обаче си свърши работата, около него ще се оформи прореформистки блок - на стари и нови десни", посочи Проданов.

От своя страна политологът Стойчо Стойчев уточни, че изначално е положително настроен към всяко правителство. "Нагласата ни е отрицателна и натрупваме негативи към всеки нов кабинет без да обръщаме внимание на стойностните неща, които са направени. Правителството "Гюров" изглежда корпоративно - включени са всички спектри на политиката, стремежът е да се демонстрира надпартийност. В него може да се търси принципът, върху който ще се изгражда бъдещата коалиция - технократична експертиза, а не идеологическа или партийна принадлежност, с отчетливо дистанциране от Пеевски", заяви доц. Стойчев.

Пред Нова тв политолозите Атанас Радев и Любомир Стефанов също коментираха новите министри в служебния кабинет „Гюров”.

"Едно добро начало - така изглеждат нещата на пръв поглед. На фона на случилото се през последните години и на енергията, която често се насочваше в неправилна посока - този състав създава усещане поне за шанс нормалност", заяви Стефанов.

По думите му този служебен кабинет има възможност да започне да показва различно лице на политиката - по-умерено и по-нормално от това, на което обществото е свикнало напоследък.

Радев нарече състава на служебното правителство „съзвездието Гюров“. "Защото вътре има различни "звезди" от българската политика", посочи той.

Според него третият мандат, който беше върнат от държавния глава Румен Радев - "сякаш намира отражение в настоящия състав на кабинета, чрез емблематични лица, които сега са кандидати за министри".

"Това може да се тълкува като опит за търсене на по-широка политическа подкрепа и за заиграване с различни електорални групи. По-важното обаче е друго - този служебен кабинет не изглежда създаден само за управление на текущата криза. По-скоро той задава архитектурата на следващо редовно управление", изтъкна Радев.