Двама души са загинали при тежка катастрофа в Хасковско

Колата се е обърнала в дере, ранени са майка и дете

20.02.2026 | 16:12 ч.
БГНЕС

Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово. Началникът на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Хасково Иван Расоков уточни пред БТА, че автомобилът, с който са пътували, е самокатастрофирал. 

Сигналът за инцидента е подаден към 14:20 часа. Загиналите са водачът на автомобила и една от спътниците му, каза още началникът на „Пътна полиция“ . По първоначална информация спътниците в колата са семейство. Пострадалите са майка и дете, чиято възраст се уточнява. Те са откарани в болницата в Хасково.

Първоначалният оглед от екипа на място показва, че колата е излязла от платното и се е преобърнала в крайпътно дере. Точните причини за инцидента се изясняват.

