Станишев: БСП се превърна в част от статуквото, може да е извън следващото НС

Бившият лидер на левицата Сергей Станишев изрази съжалението си, че в очите на много хора БСП е допуснала да се превърне в част от статуквото. “БСП беше вторичен партньор в управлението и сега е в особено трудна ситуация".

Бившият министър-председател взе участие на Софийския икономически форум. Станишев коментира и активното включване на Радев в политическия живот. По думите му в момента всички партии са притеснение от потенциалния проект на държавния глава.

“Когато се появи нов политически субект със заявка за промяна, опитът показва, че има голямо преливане на гласове към него много посоки и най-вече от негласуващите”, каза екс лидерът на ПЕС.

Според Станишев единственият полезен ход на БСП е да покаже консолидация, която да отчете това, което хората казват, както и да предложи нови политики, които са достатъчно вдъхновяващи.

Станишев подчерта още, че е възможно БСП да е извън следващия парламент.

Възможно е намаляване на дела на голяма част от партиите, защото има нов субект с високи очаквания около него. Ще има и повишаване на избирателната активност", каза още бившият министър-председател.

“БСП трябва да докаже, че е автентична лява европейска партия, ако иска да има шансове, защото всякакви потенциални промени не са просто “стани, за да седна”, а че са съдържателни и че има консолидация", добави Станишев.