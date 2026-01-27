IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Станишев: БСП се превърна в част от статуквото, може да е извън следващото НС

Появи ли се нов политически субект, има преливане на гласове

27.01.2026 | 14:31 ч. Обновена: 27.01.2026 | 14:31 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Бившият лидер на левицата Сергей Станишев изрази съжалението си, че в очите на много хора БСП е допуснала да се превърне в част от статуквото. “БСП беше вторичен партньор в управлението и сега е в особено трудна ситуация".

Бившият министър-председател взе участие на Софийския икономически форум. Станишев коментира и активното включване на Радев в политическия живот. По думите му в момента всички партии са притеснение от потенциалния проект на държавния глава.

“Когато се появи нов политически субект със заявка за промяна, опитът показва, че има голямо преливане на гласове към него много посоки и най-вече от негласуващите”, каза екс лидерът на ПЕС.

Според Станишев единственият полезен ход на БСП е да покаже консолидация, която да отчете това, което хората казват, както и да предложи нови политики, които са достатъчно вдъхновяващи.

Станишев подчерта още, че е възможно БСП да е извън следващия парламент. 

Свързани статии

Възможно е намаляване на дела на голяма част от партиите, защото има нов субект с високи очаквания около него. Ще има и повишаване на избирателната активност", каза още бившият министър-председател.

“БСП трябва да докаже, че е автентична лява европейска партия, ако иска да има шансове, защото всякакви потенциални промени не са просто “стани, за да седна”, а че са съдържателни и че има консолидация", добави Станишев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сергей Станишев БСП левица избори Румен Радев протести гласуване НС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem