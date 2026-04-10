Зендая и Сидни Суийни на нож заради Том Холанд

Зендая и Сидни Суийни са във вражда. Двете са сред най-популярните, харесвани и търсени актриси в момента.

Освен това, 29-годишната Зендая и 28-годишната Сидни участват заедно в сериала "Еуфория". Но в момента има напрежение между тях заради Том Холанд.

Актьорът е във връзка със Зендая от лятото на 2021 г. В края на 2024 г. двамата се сгодиха. А от февруари тази година има слухове, че са сключили брак.

Но сега се твърди, че преди известно време Суийни също си е падала по Том.

И враждата между двете актриси е станала толкова голяма, че напоследък те изобщо не си говорят. Зендая и Сидни се избягвали, докато се работило по третия сезон на "Eуфория", който излиза след дни.

"Шефовете на "Еуфория" са доста наясно, че двете не се разбират. Преди имаше напрежение. Беше публична тайна, че Сидни беше привлечена от Том и флиртуваше с него, когато той идваше на снимачната площадка. Това не беше добре прието от Зендая. Те не са се мотали заедно социално след това. Пътищата им почти не се пресякоха по време на правенето на сезон три", коментира източник на "The Sun".

