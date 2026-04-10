Премиерът на Пакистан: Преговорите между САЩ и Иран са решаващи за примирието

Премиерът на Пакистан, Шехбаз Шариф, заяви, че преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, които трябва да започнат в събота, са „решаващи“ за постигането на трайно примирие в продължаващия от седмици конфликт в Близкия изток, съобщава The Times.

Междувременно, премиерът на Великобритания сър Киър Стармър благодари на своя пакистански колега за „решаващата му роля“ в постигането на двуседмично примирие в Близкия изток.

В съобщение на Даунинг Стрийт за разговора от петък се казва:

„Премиерът разговаря с премиера на Пакистан, Шехбаз Шариф, днес следобед. Премиерът заяви, че примирието е много добре дошло и благодари на Шариф за ключовата роля на Пакистан. Те се съгласиха, че предстоящите преговори са от жизненоважно значение за превръщането на примирието в траен мир и за осигуряване на пълното отваряне на Ормузкия проток. Осъзнавайки, че все още е рано, министър-председателят ясно заяви, че Обединеното кралство подкрепя този процес и изрази надежда, че той ще проправи пътя към дългосрочно разрешаване на конфликта. Те признаха дългите и дълбоки връзки между Обединеното кралство и Пакистан и се съгласиха да поддържат връзка в бъдеще.“