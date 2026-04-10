Светът не е зъл – хората го правят такъв

Разпети петък е денят, в който християните си спомнят за кръстната смърт на Исус Христос - върховният момент на страдание и жертва в християнската вяра.

"Една част от онези, които се наричат христови последователи, си дават сметка за саможертвите, които правим. Неслучайно днес е ден, който е характерен с по-особено духовно състояние у хората - ден на тъга, на тишина, не само на строг. Съпреживяваме страданията, които е изпитал Исус Христос. Това е най-преломният момент в човешката история - жертвата на Христос", каза богословът доц. Иван Йовчев в студиото на "Денят ON AIR". „Разпети петък, колкото и да е тъжен, е "натоварен" и с много надежда. Този ден е много свързан и със самото Възкресение, където вече се говори за светлина, а не за тъмнина, за радост, а не за тъга. И в този смисъл не бихме могли да разглеждаме двата дни поотделно, особено Разпети петък, напротив, те са едно цяло. Това, което е трябвало да направи Исус Христос, е да победи чрез своята смърт и да приеме онова, което ние носим като духовно наследство - страданието и смъртта - и чрез смъртта да отвори перспектива пред всички следващи поколения", допълни доц. Йовчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитан дали днес хората са достатъчно вярващи, той отговори:

"Тези нови перспективи и предизвикателства, които съвремието предлага, малко или много отдалечават човека от духовността. Но нека човекът не забравя, че той като същество е двусъставно, то не е само плът, материя, той е най-вече дух. Той е носител на духовност и тази духовност има стремежи, тя трябва да бъде захранвана с духовна храна". "В смъртта има и нещо хубаво, защото ако живеехме по начина, по който живеем, но бяхме безсмъртни, щяхме да сме грешници, дори престъпници. Добре, че е синхронизирано всичко това, което се е случило. Има материален стремеж към отъждествяване на живота - нещо, което се вижда, че в определени моменти се оказва изключително безсмислено", категоричен е доц. Иван Йовчев. "Светът лежи в зло и не защото светът е създаден в зло поприще, самите хора го правят такива. Това е собственият избор на всички нас.”