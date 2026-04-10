Всеки чака някаква светлина. Винаги се започва първо от земното, за да се стигне до духовното и това е трудното. Искрено се надявам, че доста хора стигат и до духа, но е трудно да се мине този път. На нашия Спасител пътят е предопределен още от самото му раждане, при него е мисия. При хората нещата се осъзнават по-трудно. Смирението все по-често липсва. Това заяви поетесата Маргарита Петкова в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ смирението трябва да е осъзнато.

"Обществото не предполага такова смирение, защото още от семейството децата не познават тази дума, нямаме система, която да учи от малки децата - семейство, училище. Тези стъпала са страшно необходими и трябва да работят заедно - да се извисяваме, а ние падаме надолу по стълбицата на човешкото развитие", допълни Маргарита Петкова пред Bulgaria ON AIR.

"Използваме компютъра и социалните мрежи, за да доминираме един над друг, скрити зад екраните ние сме анонимни и можем да се направим на всичко, което поискаме. Човечеството губи човешкия си облик. Исус изтърпява тези мъки, за да изкупи нашите грехове", коментира още поетесата.