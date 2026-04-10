"Артемис" II се завръща на Земята НА ЖИВО

Емоциите не са свършили за екипажа на мисията "Артемис" (Артемида) II“ и специалистите на НАСА в контролния център в Хюстън. Последното изпитание предстои след няколко часа: зрелищно завръщане в атмосферата с почти 40 000 км/ч и кацане с парашут в Тихия океан, което ще тества топлинния щит и системите за възстановяване на капсулата. Четиримата астронавти казаха, че имат "още много снимки" и "още много истории", които да споделят с човечеството, след 10-дневната мисия, в която прелетяха над Луната, съобщава BBC.

Четиримата астронавти на борда на космическия кораб "Орион" завършиха мисията си около Луната и се очаква да кацнат край бреговете на Сан Диего около 03:00 часа през нощта българско време. Очкава се времето да е перфектно за завръщането им.

Говорейки пред медиите от космоса на връщане към дома, астронавтът Джереми Хансен каза, че са видели неща, които не са могли да си представят, и подчерта, че сме "много щастливи" да живеем на планетата Земя.

"Видях някои наистина необикновени неща, неща, които си мислех, че можем да видим. Те изглеждаха подобни на това, което очаквах, и други неща, които дори не си бях представял. И това бяха различни перспективи, от които гледах на тези неща. Но трябва да кажа, че това не промени моята перспектива или перспективата, с която започнах. Перспективата, с която започнах, беше, че живеем на крехка планета, във вакуума и празнотата на космоса. Знаем това от науката. Имаме голям късмет да живеем на планетата Земя. А другата перспектива, която научих, отчасти от други през целия си живот, е, че нашата цел на планетата, като хора, е да намерим радост, да намерим щастие и да се подкрепяме, като се вдигаме взаимно, като създаваме решения заедно, вместо да се съсипваме. И когато видите това оттук, то не се променя. Просто абсолютно потвърждава това. Почти е като да видите живо доказателство за тази идея", каза астронавтът.

"Има още много снимки, още много истории"

Това беше първият път, когато екипът говори след историческото прелитане на Луната, при което те пътуваха по-далеч от Земята, отколкото който и да е човек някога е бил преди. Пилотът на мисията Виктор Глоувър каза, че екипажът е нетърпелив да сподели видяното със света.

Запитан на пресконференция в сряда вечерта за повторното влизане, Глоувър каза:

"Трябва да се върнем. Вече сте видели толкова много данни, но всички хубави неща се връщат с нас. эИма още много снимки, още много истории."

Глоувър също каза, че екипажът все още има "още няколко дни", преди да може да започне да обработва всичко, което е преживял.

"Ще мисля и ще говоря за всичко това до края на живота си", каза той.

Космическият кораб Artemis II Orion постави рекорд за човешки космически пътувания около 13:56 ч. EDT (18:56 ч. BST) в понеделник, надминавайки рекорда от 248 655 мили (400 171 км), държан от 1970 г. насам от мисията Аполо 13.

Целта на "Артемис" II никога не е била да кацне на Луната, а да прелети над обратната страна на Луната, страната, която никога не се вижда от Земята. Сателити са фотографирали тази област преди това, но астронавтите са били първите хора, които са видели директно някои части от повърхността ѝ, включително огромните кратери и лавови полета.

Веднага след прелитането президентът Доналд Тръмп говори с екипа на Orion и ги поздрави:

"Днес вие създадохте история и направихте цяла Америка горда, изключително горда."

40 минути "дълбока самота"

На последната виртуална пресконференция на НАСА в Космическия център Джонсън в Хюстън, четиримата астронавти отново се появиха в предаване на живо, като между тях се носеше микрофон.

Всеки от тях се редуваше да отговаря на въпроси на репортери, със значителни закъснения.

Екипажът беше попитан от Los Angeles Times за 40-те минути "дълбоко уединение", през които са загубили връзка със Земята.

Командир Рийд Уайзман каза, че екипажът е имал много работа през това време, за да събере ценни научни данни. Това са били "вероятно най-важните лунни наблюдения за нашия геоложки екип", подчерта астронавтът.

"Но четиримата отделихме малко време, споделихме бисквитки с кленов сироп, които Джереми беше донесъл, и прекарахме три или четири минути в размисъл къде се намираме", каза той.

За Глоувър "най-големият дар" на мисията беше да види лунно затъмнение от другата страна на Луната.

За Уайзман "акцентът" беше, когато екипът му кръсти лунен кратер на покойната му съпруга Карол, която почина от рак през 2020 г.

"Мисля, че когато Джереми написа името Карол бях обзет от емоция, погледнах и видях Кристина да плаче", каза той. "За мен лично това беше връхната точка на мисията", продължи той.

Екипажът също така каза, че получава обратна връзка от членове на семейството за това как мисията се възприема на Земята.

Те "бяха нашият източник за това как протича мисията от гледна точка на обществеността", каза Уайзман, добавяйки:

"Очевидно всички те са субективни."

На въпроса на научния редактор на BBC Ребека Морел какво ще ѝ липсва най-много от живота в космоса, Кристина Кох каза, че ще ѝ липсва "другарството".

На въпроса какво не би ѝ липсвало, Кох каза, че няма нищо.

"Не можем да изследваме по-дълбоко, освен ако не правим неудобни неща, освен ако не правим жертви и освен ако не поемаме рискове. И всичко това си заслужава", каза тя.

Екипажът сега има няколко по-спокойни часа за проверки и експерименти преди финалния тест: зрелищно завръщане в атмосферата с почти 40 000 км/ч и кацане с парашут в Тихия океан, което ще тества топлинния щит и системите за възстановяване на капсулата.