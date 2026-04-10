Корман Исмаилов: Има тежки, наслоили се системни проблеми в много важни дружества

Има тежки, наслоили се системни проблеми в много важни дружества - като започнем от "Български пощи", при които имаше стачки, натрупани големи задължения във времето, които не се обслужват. Необходима е дълбока реформа, за която трябват пари. Мотивацията е много ниска на служителите. Моята идея е да направим реформи, за да повишим самочувствието на пощенския служител. Това коментира служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов в предаването "Денят ON AIR".

Министърът отбеляза, че други важни теми са Българските държавни железници (БДЖ) и Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

"Има проекти, които не са завършени в срок. Всяка година се удължават сроковете. Тенденциозно е, че е имало компании, които са били много привилегировани. Определени фирми са били угоявани за сметка на други, които са били на опашката и на диета. Определени условия по търговете така са направени, че да обслужват определена фирма", подчерта Исмаилов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му отговорността е в лидерите от политическите партии, които са управлявали.

"Забавих и задържах определени плащания, наново да проверим всички документи. Исканията на фирмите са доста по-големи от ресурса, с който разполагаме. Търсим допълнително средства от оптимизация, от нови вътрешни приходи и резерви, от продажба на активи. В НКЖИ се продава много скрап, метали от сменените стари пътища", обясни Исмаилов.

Корман Исмаилов каза още, че исканията на превозвачите заради високите цени на горивата са основателни и каза, че заедно обсъждат мерки и ще имат нова среща сред десетина дни.

"Мерките се активират спрямо това как се развиват цените и какво е състоянието в сектора, от гледна точка приходи и разходи за тях. В самото начало се отпуснаха 11,4 млн. евро за общините с градски транспорт, от които 5,6 млн. бяха за София. Бяха одобрени 18 млн. за междуселищните линии. През Министерството на образованието бяха отпуснати близо 2,5 млн. за т.нар. "жълти ученически автобуси". Това са превози, които засягат деца до 14 години в населените места, където няма училища и детски градини, за да бъдат превезени до най-близките такива", заяви Исмаилов.

На въпрос дали стигат парите, той отговори отрицателно, но обясни че възможностите на бюджета са такива:

"Ако беше приет редовният бюджет, щеше да ни е по-широко около врата.”

Корман Исмаилов добави, че на много места печалбите са почти 0, а в много сектори, като товарния, има загуби.