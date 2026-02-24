Какво всъщност иска Путин?

Руската инвазия в Украйна навлиза в петата си година. Знаем от историята, че воюващите държави са способни да издържат много по-дълго, отколкото някой си е представял за възможно, въпреки невъзстановимите загуби в хора и материали, национално богатство и морал или международен престиж.

И докато битките за купчини развалини продължават, причините за войната, толкова важни в началото, може да изчезнат от общественото съзнание. Споровете за причините и произхода изглеждат по-маловажни от необходимостта да се надделее или оцелее, да се извади нещо ценно от руините.

След четири години почти непрестанни боеве Русия не е завладяла целия Донбас. Незначителните териториални придобивки са дошли на такава цена, че загубите сега надвишават набора на войници. Нито една от страните не е постигнала военен пробив и нито една от тях не изглежда на ръба на военен или политически колапс.

Нещо повече, важните въпроси, които възникнаха в първите месеци на тази безкрайна война на изтощение, остават трудни за отговор. По този начин двете страни не са затънали само на фронтовата линия в Източна Украйна. Има малко съществено движение около пречките пред траен мир.

Помолих няколко експерти да коментират как руският автократ определя победата – какви са целите на Путин? Също така, дали украинският президент Володимир Зеленски трябва да се откаже от противопоставянето си на отстъпването на национална територия, какво може да получи Украйна в замяна на такава отстъпка и какви са последствията за „реда, основан на правила“.

Николай Петро, ​​политолог в Университета на Роуд Айлънд и старши вашингтонски сътрудник в Института за мир и дипломация

"Мирните условия на Путин са последователни от началото на войната. Те са: 1) неутрална и неядрена Украйна, която не е част от никакъв военен съюз; 2) демилитаризирана Украйна; 3) денацифицирана Украйна. Руският контрол над Крим, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие не подлежи на договаряне за Русия, въпреки че това не е необходимо да бъде официално признато от Украйна, стига тя да изтегли войските си от тези региони."

Всяка страна – Украйна, Русия, Америка и Европа – ще се опита да използва окончателното споразумение в своя собствена вътрешнополитическа полза. За Русия пълна победа би била постигането и на трите цели. Всичко, което не е наред с това, ще бъде представено като частична (но все пак стойностна) победа на Русия и като поражение на Русия от Запада.

Във всеки преговор, достоен за името си, приемливите условия се определят от събеседниците. Участието на трети страни само усложнява преките преговори. Също така, тъй като териториалният обмен след войни е нещо обичайно, не виждам последствия за международното право или какъвто и да е „ред, основан на правила“. Всякакви териториални промени просто се правят част от новия ред.

Сергей Радченко, историк в Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ и автор на „Да управляваш света“.

"Тук има два въпроса, които водят до драматично различни интерпретации на това, което Путин търси. Единият е, че Путин е основно заинтересован от Донбас и ако украинците изоставят територията, тогава войната ще завърши с някакъв вид прекратяване на огъня. Но има и друга интерпретация. Тоест, Путин иска не само територията, но и политически контрол над самата Украйна. В този смисъл, докато не стигне до тази точка, той няма да сложи край на войната. Или може би мислите за това от гледна точка на Путин. Той е обсебен от територията, защото вижда контрола над Украйна като част от образа на Русия като велика империя. Той се опитва да възстанови руското величие. Тук няма съгласие за това какви са целите на Путин."

Украинците са се доверили твърде много на обещанието за западни гаранции за сигурност. Западът не е бил склонен да пусне бойни действия на терен, за да се бори с руснаците. И да си представя, че ще бъде склонен да направи това в бъдеще, е глупост. Не виждам Съединените щати да гарантират каквото и да било, въпреки че Тръмп говори за гаранции от типа на член 5 от НАТО. Трудно ми е да повярвам, че това би било надеждно.

И така, какво всъщност може да гарантира сигурността на Украйна? Отговорът е собствената украинска армия. В преговорите в Истанбул през 2022 г., спорният въпрос беше каква армия ще бъде позволено на Украйна след конфликта. Руснаците се опитват да я ограничат, защото знаят, че това е истинската гаранция за сигурността на Украйна.

Путин е преценил погрешно украинската решителност, когато е започнал конфликта, но сега, когато е в него, той иска две неща. Първо, да държи Украйна извън НАТО. Тази цел е постоянна цел на руската гранд стратегия - да има буфер между НАТО и Русия. Поради тази причина той е готов да продължи конфликта, тъй като се радва на числено превъзходство и знае, че НАТО няма да се присъедини директно към войната срещу Русия. Втората му цел е да сключи голяма сделка със САЩ и да има разединен европейски континент. Той е готов да не ескалира конфликта до опустошителни размери, защото иска да запази отворена опцията за преговори.

Руският начин на водене на война не е напълно в услуга на целите на Путин, тъй като руската армия не е способна на добри комбинирани операции срещу Украйна, а руската икономика се сблъсква с огромната мощ на европейските страни и САЩ. Въпреки това, той може да продължи с малките си случайни печалби, тъй като има числено превъзходство, а украинците страдат от дезертьори и ниска работна сила. Ако това продължи, може да се окажем в сценарий от Първата световна война с бързо разрушаване на украинските линии.

Украйна трябва поне да разглежда настоящите граници като международна демаркационна линия.

И двете страни трябва да решат за ден на прекратяване на бойните действия и след това да изтеглят войските си на пет мили, създавайки по същество демаркационна зона, подобна на Корейската война. След това преговорите могат да продължат. Американската страна трябва да заплаши, че ще се оттегли, ако това не се случи, пише Responsible Statecraft.

Редът, основан на правила, никога не е бил подреден, нито основан на правила, и сега сме отново в свят на империализъм, сфери, завоевания и велики сили. Това е резултат от структурни реалности, като многополярност, относителна разлика във властта между силите, технологичен напредък и доминирано от офанзива бойно пространство, както и излишни елити без работа, подхранващи популизма.

Николас Гвосдев, старши сътрудник по национална сигурност в Института за изследвания на външната политика:

"Още от Оранжевата революция през 2004 г. Путин е последователен в това, което „иска“ от Украйна: правителство в Киев, което е възприемчиво към руските интереси. Те включват Украйна, която не разполага инфраструктура или персонал на НАТО на своя територия, не компрометира възможностите на Русия за проектиране на сила в Черно море и по-широкия Средиземноморски регион, която не възпрепятства способността на Русия да достигне до по-големи световни пазари и най-важното - Украйна, която не издига бариери, за да се отдели от по-голямото руско световно пространство. Това, което се промени през годините, са тактиките - от подкрепа за Виктор Янукович и подкрепа на политически сили в Украйна, до завземане на Крим и опит за налагане на конституционно споразумение на Украйна, до прибягване до мащабен въоръжен конфликт. От 2022 г. насам руските методи се промениха - от опит за ефективен държавен преврат, до опит за отделяне на югоизточна Украйна, до сегашното участие във война на изтощение с надеждата, че Украйна ще приеме споразумение, за да запази останалата част от страната. Но той ще определи победата като изпълнение на тези общи условия. Многобройните кръгове преговори ясно показаха, че Украйна не е готова да се съгласи с цялата тази програма."

Непоследователното прилагане на „правилата“ вече разкри празнотата на концепцията. Това, което често чувам от събеседниците си от „Глобалния юг“, е, че голяма част от останалия свят вече е свикнала с разминаването между де юре претенциите и де факто реалностите. Едно нещо, което съм виждал в процеса на преговори, е опит да се намери смокинов лист, с който да се запълни празнината. В един момент имаше предложение Украйна да „продаде“ Крим на Русия; сега имаме идеи за демилитаризирани, специални икономически зони като начин за съгласуване на непримирими руски и украински претенции. В това отношение, как Индия и Пакистан продължават да управляват предизвикателството с Кашмир може да предостави полезни насоки.