IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Двойка 20-килограмови бобъра са открити мъртви край Марица

Появата на вида в Южна България се определя като сензация

26.02.2026 | 11:50 ч. 4
pixabay

pixabay

Два мъртви екземпляра от застрашения вид бобър бяха намерени на пътя между селата Милево и Мирово в община Садово. Откритието изненадало както местните жители, така и природолюбителите, тъй като присъствието на вида в района на река Марица е необичайно.

Специалисти незабавно са прибрали телата за изследвания. Първоначалните проби и самите животни ще бъдат анализирани от екип на Националния природонаучен музей в София. Бобрите са възрастни индивиди, тежащи около 20 килограма, което означава, че вероятно са имали поколение, съобщава "Труд".

Популацията на вида у нас беше частично възстановена по поречието на Дунав преди пет години. Появата му в Южна България се определя като истинска сензация от зоолози и изследователи на биоразнообразието.

Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичния музей в Асеновград районът около Милево и Мирово е нетипично местообитание за бобрите. Това прави находката още по-интересна за научните среди.

Експертите обсъждат две основни хипотези: животните може да са избягали от частен зоокът и случайно да са попаднали на пътя през нощта, или е възможно е да става дума за малка, незабелязвана досега популация, която е променила местообитанието си заради високите води на реките.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бобър Марица мъртви
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem