Двойка 20-килограмови бобъра са открити мъртви край Марица

Два мъртви екземпляра от застрашения вид бобър бяха намерени на пътя между селата Милево и Мирово в община Садово. Откритието изненадало както местните жители, така и природолюбителите, тъй като присъствието на вида в района на река Марица е необичайно.

Специалисти незабавно са прибрали телата за изследвания. Първоначалните проби и самите животни ще бъдат анализирани от екип на Националния природонаучен музей в София. Бобрите са възрастни индивиди, тежащи около 20 килограма, което означава, че вероятно са имали поколение, съобщава "Труд".

Популацията на вида у нас беше частично възстановена по поречието на Дунав преди пет години. Появата му в Южна България се определя като истинска сензация от зоолози и изследователи на биоразнообразието.

Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичния музей в Асеновград районът около Милево и Мирово е нетипично местообитание за бобрите. Това прави находката още по-интересна за научните среди.

Експертите обсъждат две основни хипотези: животните може да са избягали от частен зоокът и случайно да са попаднали на пътя през нощта, или е възможно е да става дума за малка, незабелязвана досега популация, която е променила местообитанието си заради високите води на реките.