Последното действие на починалия ватман е било да задейства ръчната спирачка

Приятел и колега на загиналия от масивен инфаркт ватман на трамвай дърпа спирачката и спасява десетки пътници.

Информацията е на разследващи, изпратени на терен на столичния бул. "Шипченски проход", където по-рано днес, 26 февруари, се случи инцидентът, завършил като по чудо без жертви, съобщава “Труд”.

По-рано беше съобщено, че с последни сили ватманът, който получава сърдечен удар по време на работа, е спрял релсовото превозно средство и по този начин е предпазил от нараняване и дори смърт пътниците. Това обаче бе категорично опровергано от полицията.

"Негов колега, близък приятел, по случайност се е возил до него зад пулта. Двамата са разговаряли, когато изведнъж на него му е прилошало. Няма практика да са по двама отпред, просто в този ден така се е случило. И добре, че... именно ватманът, който не е на работа - той спира трамвая. Ако не е бил до колегата си, можеше да стане голяма трагедия - много ранени и жертви”, споделят запознати.

Свързани статии Ватман почина по време на работа, трамваят се е движел

Минути след инцидента движението в посока бул. „Ситняково“ бе блокирано, като трамваите бяха пренасочени по “Ботевградско шосе“.

От Столична община излязоха с информация за трагичния инцидент и казаха, че последното действие на ватмана е било да дръпне ръчната, но няма информация дали е дръпната от ватмана или от негов колега.

“Последното действие на ватмана е било да задейства ръчната спирачка на трамвая, с което е предотвратил възможен по-тежък инцидент. Няма пострадали пътници”, се казва в съобщението на общината.

“Това е тежък и болезнен момент за колегите му, за системата на градския транспорт и за всички нас. Хората, които ежедневно осигуряват придвижването на стотици хиляди граждани, носят огромна отговорност и често работят при високо натоварване. В този труден момент изразяваме съпричастност към близките и колегите на починалия”, отбелязват от Общината.

Столична община изразява своите искрени съболезнования към семейството и близките на ватмана, който днес загуби живота си по време на изпълнение на служебните си задължения, пишат от Общината в позицията си.