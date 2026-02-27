Вижте къде в София спира водата на 2 март, понеделник

На 2 март (понеделник) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Разсадника – Коньовица, бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Антон“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ж.к. Илинден – района между бул. „Александър Стамлоийски“, ул. „Индже войвода“, бул. „Тодор Александров“ и ул. „Татарли“ и бл. 10, 11 и 12 на бул. „Александър Стамболийски“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Илинден – ул. „Индже войвода“ бл. 10.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството. „Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!