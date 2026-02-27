Цветанка Андреева: Премиерът Гюров силно политизира кабинета

Политологът Цветанка Андреева коментира, че политиката в България става много екстремистка.

“Тази служебна власт, още преди да бъде сформирана, се гледаше на нея с особена сила. Очакваше се, че ролята на ПП-ДБ ще се засили, ще се позиционират, ще ревизират предишното управление и да трупат активи за себе си. Но дотук сякаш се оказва обратното - влизайки във фокуса на общественото внимание, премиерът Гюров, като представител на ПП-ДБ, силно политизира кабинета. Неговите политики, всички тези рокади и смяната на областните управители са доказателство за това”, коментира политическият експерт в предаването “България сутрин”.

Според Андреева ПП-ДБ са превърнали служебната власт в "голям негатив".

"С обявяването на кабинета - позициите, които бяха избрани, са амбициозни, с едни заявки, които не че не са необходими, но трудно биха могли да се осъществят от служебната власт. Това не означава, че не трябва да ги има. Служебното правителство трябва да донесе успокоение на напрежението в обществото, което очевидно е стигнало до един ръб, след като сме си свалили властта чрез протести. Независимо от властта, има реваншизъм в нашата политика, особено през служебните кабинети", коментира политологът Яница Петкова.

Според нея това носи опасност.

Целите пред служебния кабинет

"Тази първа седмица беше крайно активна. Бързо се работи, остава още малко. Основните действия ще са няколко, от една страна да се прекъснат всякакви възможности за обвинение, че това е нечий кабинет, които вече съществуват. От друга страна - избори, съдебна реформа и доказване на евроатлантическа ориентация на нашата страна. Тук не виждам изненади", допълни Петкова.

Андреева е на мнение, че "порокът" да се злоупотребява със служебния кабинет е бил въведен от президента Румен Радев. И обясни: "Неслучайно правомощията за назначаване на служебен кабинет му бяха орязани и му бяха отнети, именно свързвайки превишаване на легитимността на действията. ПП-ДБ отново показват този реваншизъм. Искат да ревизират политиката. Случаят "Петрохан" постави в критичния фокус либералната коалиция и това стана темата, върху която се развиват всички политически сюжети”.

Сметките за ток

Пред Bulgaria ON AIR Андреева коментира и високите сметки за ток Тя е на мнение, че ще има проверки, които най-вероятно ще установят, че около 1% са сгрешените сметки.

“Предполагам, че е във връзка с този период, който обхваща Коледа и Нова година. Трупа се напрежение и когато имаме нов играч на сцената, този обществен гняв захранва популизма. Радев седи и гледа удобно този цирк, който се разиграва. Той се стреми към този вот. В момента всичко работи за него. Той удобно се е скрил, спестил си е всякакви изяви", смята Андреева.

Политиката на Радев

Политологът допълни, че се буди тревога около външнополитическата позиция на Радев и е важно да разберем дали ще станем свидетели на промяна на политическия курс.

"Мълчанието на Радев е политическа стратегия. Ние сме в политическа система, която предполага коалиции, но това е нещо, за което не се говори в нашата държава, включително и от новия политически субект. Доколкото Радев разчита на своя образ и на своята политическа легитимност, по-скоро изчаква. Най-вероятно целта, която преследва, е да има пълно мнозинство. Отдръпването от ежедневните разговори работи в негова полза", поясни Петкова.

Според Андреева големият въпрос е дали Радев ще "убие" тези, които го издигнаха за президент - БСП. "Говори се, че социалдемократи ще присъстват в регистрацията му. Показателно е той как се проектира - лявото националистическо, свързано с Кремъл, конспиративното мислене, свързано с евроскептицизма, целият му лобизъм да паднат санкциите срещу Русия", заключи тя.

