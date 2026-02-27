Певецът Стенли е приет в болница

Певецът Станислав Сланев - Стенли е в болница, съобщи той със съобщение в социалните мрежи.

"За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия", каза той и изрази специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ "Александровска".

"Преди малко излязох от упойка. Дано всичко е минало наред”, сподели певецът в социалните мрежи.

Все още не е ясно каква е причината за хоспитализацията на изпълнителя, но на 13 февруари той сподели, че сменя датата на концерта си в Пловдив от 14 февруари на 4 април.