IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Певецът Стенли е приет в болница

Той благодари на лекарите от “Александровска”

27.02.2026 | 15:08 ч. Обновена: 27.02.2026 | 15:08 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Певецът Станислав Сланев - Стенли е в болница, съобщи той със съобщение в социалните мрежи.

"За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия", каза той и изрази специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ "Александровска". 

"Преди малко излязох от упойка. Дано всичко е минало наред”, сподели певецът в социалните мрежи.

Все още не е ясно каква е причината за хоспитализацията на изпълнителя, но на 13 февруари той сподели, че сменя датата на концерта си в Пловдив от 14 февруари на 4 април.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стенли болница Александровска хоспитализация концерт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem