Рая Назарян: За нас българите Трети март е денят на свободата

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България,заяви председателят на НС Рая Назарян по повод Националния празник.

Нека бъдем техни достойни наследници, нека да следваме техните идеали и да пазим мира, за който те бленуваха, подчерта Назарян.

Нека помним, че този мир не се постига даром, той е резултат от нашите общи усилия и трябва да се отстоява всеки ден. Поклон пред светлата памет на героите! Да живее България! |