IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Рая Назарян: За нас българите Трети март е денят на свободата

Поклон пред светлата памет на героите! Да живее България!

03.03.2026 | 14:45 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България,заяви председателят на НС Рая Назарян по повод Националния празник.

Нека бъдем техни достойни наследници, нека да следваме техните идеали и да пазим мира, за който те бленуваха, подчерта Назарян.

Свързани статии

Нека помним, че този мир не се постига даром, той е резултат от нашите общи усилия и трябва да се отстоява всеки ден. Поклон пред светлата памет на героите! Да живее България! |

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Рая Назарян ГЕРБ Трети март
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem