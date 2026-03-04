IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Български пощи" спират приемането на пратки за Близкия изток

Отменени са полети от всички авиокомпании

04.03.2026 | 15:43 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

"Български пощи" преустановяват приемането на всички видове пратки за Близкия изток за държавите Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединени арабски емирства и Саудитска Арабия.

Това се налага поради отмяна на полети от всички авиокомпании и затворени въздушни пространства, съобщиха от дружеството.

Поради рязката ескалация на напрежението в Близкия изток водещи авиокомпании спряха операциите си до ключови дестинации.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Под ударите попаднаха най-големите ирански градове, включително Техеран.

