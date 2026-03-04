"Български пощи" спират приемането на пратки за Близкия изток

"Български пощи" преустановяват приемането на всички видове пратки за Близкия изток за държавите Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединени арабски емирства и Саудитска Арабия.
Това се налага поради отмяна на полети от всички авиокомпании и затворени въздушни пространства, съобщиха от дружеството.
Поради рязката ескалация на напрежението в Близкия изток водещи авиокомпании спряха операциите си до ключови дестинации.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Под ударите попаднаха най-големите ирански градове, включително Техеран.