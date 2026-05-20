Русия за първи път използва радиоактивен дрон в Украйна - ето какво знаем

Украинската служба за сигурност (СБУ) заяви, че е засякла повишени нива на радиация върху останките на руски ударен дрон, използван при атака срещу Черниговска област през април 2026 г., след като следователи откриха фрагменти от ракета въздух-въздух, монтирана на модифицирания дрон, пишат от Unated24.

Според СБУ, служители на контраразузнаването и следователи са изследвали отломки от модифициран руски дрон "Геран-2" след атаката на 7 април близо до село Камка. Останките са включвали части от ракета въздух-въздух Р-60, за която се смята, че руските сили са инсталирали на дрона.

Украински служители твърдят, че Русия използва такива ракети по време на масови атаки с дронове в опит да заплаши украински самолети и хеликоптери, прихващащи приближаващи безпилотни летателни апарати.

По време на радиационно разузнаване близо до останките, специалисти са регистрирали нива на гама-радиация от 12 микросиверта на час, значително над естествените фонови нива и потенциално опасни за човешкото здраве.

СБУ съобщи, че аварийните екипи, заедно с Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и въоръжените сили, са обезопасили бойната глава на ракетата и са транспортирали радиоактивните материали до определено място за съхранение.

Ракета с обеднен уран

По-нататъшно изследване установи, че бойната глава на ракетата съдържа обеднен уран, като поразителните елементи са идентифицирани като уран-235 и уран-238.

СБУ предупреди цивилните да бъдат особено внимателни, ако открият фрагменти от дронове, ракети или други боеприпаси. Повредените или изгорели боеприпаси представляват най-голям риск, тъй като могат да отделят радиоактивен прах, вреден за хората и околната среда.

Властите призоваха жителите да не се приближават, докосват и не преместват подозрителни отломки и незабавно да докладват за подобни открития на службите за спешна помощ.

Според украински специалисти, Р-60М се различава от по-старата ракета Р-60 отчасти защото бойната ѝ глава използва пръти от обеднен уран, а не волфрам. Един от начините за идентифициране на Р-60М е маркировката за радиационна опасност върху секцията на бойната глава.

❗️russians have started using radioactive weapons on shaheds attacking Ukraine, according to the SBU. It refers to an R-60 missile mounted on a shahed drone. Fragments showed a gamma radiation level of 12 μSv/h, which significantly exceeds the normal level. pic.twitter.com/tu7VZnIN2T — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) May 20, 2026

Това не е първият път, когато Русия заплашва Украйна с радиационно замърсяване

По-рано се появиха съобщения, че структурната стабилност на укритието над реактор 4 в Чернобилската атомна електроцентрала е подложена на подновен контрол след щети, причинени от руски удар с дрон през февруари 2025 г., което повдига опасения относно дългосрочното задържане на радиоактивни материали.