Румен Радев назначи четирима нови заместник-министри

Те са на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството и на културата

20.05.2026 | 13:45 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от правителствената пресслужба.

В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев.

За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева.

Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.

