Румен Радев назначи четирима нови заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от правителствената пресслужба.
В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев.
За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева.
Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата.
