Срещнем ли мечка, нещата са сериозни: Съвети как да оцелеем

След нападението от мечки край хижа "Рудничар" на Витоша, започна обход и оглед на района, включително и с дронове.

"По-важно е как да избегнем среща с мечка, защото когато вече я срещнем, нещата са доста сложни. Превенцията върши много повече работа, отколкото всичко останало. Първото нещо, което човек трябва да знае, когато тръгне на разходка из гората и нашите планини, е да знае, е, че в тях има кафява мечка. Трябва да се поинтересува къде повече се населяват", каза изпълнителният директор на зоопарка в Благоевград Димитър Иванов за "България сутрин".

Той поясни, че когато тръгваме на разходка в планината, е добре да се движим в група, а не по един или двама души.

"Когато е група, шансът мечка да нападне е много по-малък. Мечката по принцип не напада човек, ние не сме в менюто ѝ, не би тръгнала към нас за храна, но има случаи, в които тя би нападнала и мога да ги разделя на три основни случаи. Първият риск е при директна среща с нея. Намираме се в район с много гъста растителност, обикновено с къпини и малини, където тя може да се крие и да се храни с тях. В такива условия животното може да не усети човека и при внезапна среща лице в лице ситуацията става много опасна. Или ще нанесе удар, или ще избяга", допълни Иванов за Bulgaria ON AIR.

По думите му, за да избегнем срещата лице в лице, е хубаво да вдигаме шум, но не викане, а най-добре свиркане, песни.

"Вторият случай, при който мечката напада, е когато предпазва своята храна, своята бърлога и най-опасният момент е, когато предпазва своето поколение - малките мечки. Това е най-критичният момент, когато има малко мече, майката ще направи всичко възможно да го защити", подчерта събеседникът.

"Но ако все пак се срещнем с мечка, тя е далеч, най-добре да вдигнем шум и тя най-вероятно ще избяга. Но ако животното тръгне към нас, експертите препоръчват два подхода. Единият е да хвърлим предмет като раница или нещо, което носим със себе си. Понеже мечката е любопитна, тя може да се насочи към предмета и да започне да го изследва, което ще ни даде възможност да се отдалечим. Другият метод, добре познат, е да се направим на мъртви - колкото и странно да звучи. Това означава да легнем на земята с лице надолу, да защитим корема си и да покрием главата с ръце", обясни директорът.

Той поясни, че има и спрейове за мечки.

"Този спрей ще работи добре, ако сте в група. Когато мечката реши, че нещо е заплаха, тя намира начини да я премахне. Но е важно да кажем, че това животно всячески се опитва да избегне човека. През зимата предпочитат да са по-нагоре, защото там правят бърлогите си. Ранната пролет слизат надолу, търсейки храна", категоричен е той.