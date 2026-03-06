IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦИК започва разяснителната кампания за вота, пита защо ще гласуваме

От днес българите в чужбина подават заявление за гласуване

06.03.2026 | 11:55 ч. 6
Централна Избирателна Комисия, Facebook

Разяснителна кампания по повод предстоящи парламентарен вот на 19 април започва Централната избирателна комисия.

Зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева обясни, че слоганът на кампанията е активен и избирателите могат да участват като посочат своята причина да гласуват на страниците на Комисията в социалните мрежи Фейсбук или Инстаграм. 

“Предложението, събрало най-много харесвания, ще бъде част от визията на ЦИК”, обясни Матева.

"Каква е Вашата причина да гласувате? Кажете ни и станете част от нашия слоган", написаха от ЦИК във Фейсбук.

Гласуване в чужбина

От днес българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на парламентарните избори до 24 март.

Според хронограмата за изборите на 19 април български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК до 24 март.

“Писмените заявления могат да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК. Електронното подаване на заявление за гласуване ще бъде активирано в 00:00 ч. Срокът за подаване на заявленията е до 24 март”, разясни Матева.

Местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити, ще станат ясни на 28 март с решение на ЦИК.
Припомняме ви, че вчера от ЦИК съобщиха вчера, че 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април. 

Тагове:

ЦИК предизборна кампания Избори 2026 вот Народно събрание разяснителна кампания гласуване в чужбина Росица Матева
