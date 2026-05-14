Гийермо дел Торо за AI: Казват ни, че изкуството може да се прави с някакво ш*бано приложение

"Лабиринтът на фавна" ("Pan’s Labyrinth") на Гийермо дел Торо не е изгубил нито частица от силата си да заслепява филмовия фестивал в Кан през последните две десетилетия.

Фентъзи филмът направи световната си премиера в конкурсната програма на фестивала през 2006 година, когато моментално получи възторжени реакции и беше посрещнат с 22-минутна овация на крака, която все още държи рекорда. Тази година дел Торо се завърна в Кан, за да представи нова 4K реставрация на филма, а лентата отново беше приета с ентусиазъм. Мексиканският автор получи няколкоминутни аплодисменти, когато излезе на сцената.

"Преди 20 години създаването на този филм беше като да вървиш срещу всичко, през цялото време. Това беше второто най-лошо снимачно преживяване в живота ми, като първото беше "Мимик" ("Mimic"). Това беше ужасно", каза дел Торо, цитиран от Variety, след като аплодисментите стихнаха.

Филм, създаден въпреки всичко

Дел Торо добави, че "Лабиринтът на фавна" е бил "много труден в предпродукция, никой не искаше да го финансира, а по време на снимките всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако ви видя на Кроазет, ще ви разкажа. А после, в постпродукция, беше също толкова трудно."

В "Лабиринтът на фавна", Ивана Бакеро играе Офелия - младо момиче, което бяга от ужасите на Испания под режима на Франко през 1944 година, като навлиза във фантастичен свят, където се сприятелява с мистериозен фавн и се сблъсква с опасни чудовища. В актьорския състав са още Дъг Джоунс, Марибел Верду и Сержи Лопес, който присъства в Кан миналата година като звезда на отличения с Наградата на журито "Сират" ("Sirāt").

Филмът беше боксофис хит през 2006 година с приходи от 83 млн. долара в световен мащаб, а също така се превърна и в любимец на наградните сезони с шест номинации за "Оскар", включително за оригинален сценарий за дел Торо, и три победи - за сценография, операторско майсторство и грим.

22 минути аплодисменти и опълчване срещу AI

Дел Торо си спомни как е пристигнал в Кан "точно навреме" с копието на филма, както и емоцията от рекордната овация.

"Това си е пътуване!", каза той за 22-минутните аплодисменти и допълни: "Толкова ти отнема да стигнеш от офиса до вкъщи. И беше толкова странно, защото, въпреки страхотното ми тяло, не съм свикнал с обожание. Много ми е трудно да приемам любов. А Алфонсо Куарон беше с мен в коридора и ми каза: "Пусни я вътре. Нека любовта влезе"

След това дел Торо премина към по-сериозен тон и призна, че "за съжаление живеем във времена, които правят този филм по-актуален от всякога, защото ни казват, че всяка съпротива е безсмислена, че изкуството може да се прави с някакво ш*бано приложение, и сме изправени пред толкова страховити неща."

"Но чувствам и мисля, че както момичето Офелия в "Лабиринтът на фавна", ако просто можем да оставим следа, ако можем да изправим вярата си срещу вярата си и силата си срещу силата си, има надежда. И последното нещо, което можем да направим, е да се отдадем на една от двете сили: можем да се отдадем на любовта или можем да се отдадем на страха. Никога, никога, никога не се отдавайте на страха", продължи той.