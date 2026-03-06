Вижте къде в София няма да има вода на 9 март, понеделник

На 9 март (понеделник) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. Кръстова вада – ул. „Джон Атанасов“ № 1 УПИ IV-485 кв.29. се налага спиране на водоподаването 09:30 часа до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

кв. Кръстова вада – ул. „Джон Атанасов“ от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“, ул. „Георги Черкелов“, ул. „Ген. Иван Колев“ от ул. „Джон Атанасов“ до ул. „Асен Йорданов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. Кръстова вада – ул. „Ген. Иван Колев“ №2.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

