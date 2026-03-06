Защо България не организира съвместни евакуационни полети с Гърция и Турция?

В Банско и Пампорово очакват израелски туристи през март, но те вече отменят резервациите си. Конфликтът между Иран и Израел вече се отразява на туристическия бранш у нас.

"Всичко зависи от ескалацията на войната, нейната продължителност и засегнатия район. В този малък район са над 3000 полета на ден, това са половин милион души. Не заминават, не кацат, всичко това ще се отрази. Билетите ще поскъпнат, районът остава абсолютно несигурен", коментира в "България сутрин" проф. Георги Рачев, член на Управителния съвет на Обединение на бъдеще в туризма. Той подчерта, че българските туристи в чужбина трябва да бъдат обгрижени от държавата, защото това са данъкоплатците и е недопустимо да не бъдат евакуирани всички. "Кой реши кой и кога да бъде евакуиран? Изпратихме списъка и в тези самолети нямаше нито един от туроператорите. Как така нито един от регистрираните туристи на туроператорите не успя да се прибере? Външното министерство и Министерството на туризма трябва да създадат тази сглобка, за да може българските граждани да се приберат. Толкова ли държавата не може да изпрати два самолета? Пълен хаос!", заяви проф. Рачев.

По думите му организацията е много селективна:

"Едни получават известия да се приберат, други - не. В момента български граждани бедстват. Недопустимо е държавата да не се застъпи за своите граждани". "Туроператорите, които имаха възможност, си прибраха хората. Държавата селективно помогна на една част от хората да напуснат. Какво пречи на държавата да организира съвместни полети с Гърция, Турция... Да приберем хората е в основата", настоя гостът.

Веселин Налбантов, който е заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, каза за Bulgaria ON AIR, че трябва да се възползваме от ситуацията.

"Следващата седмица отивам в Бургас при доктор от Иран. Ние приемаме всички тези хора с отворени обятия, те са много образовани. Трябва да престанем празното говорене за американски самолети, готови сме да приемем всякакви туристи. Тези самолети са за учебни цели", изтъкна той. "За да предпочетат нас като спокойно и хубаво място, трябва да започнем засилена акция по реклама на нашето Черноморие. Предполагам, че всички от Европа ще се насочат към нас. От цяла Европа ще дойдат. По принцип нашите туристи са от Израел, тази година няма да могат да пътуват масирано. Към Гърция и Турция летят ракети, при нас не е възможно", каза още Налбантов.

Проф. Рачев на свой ред добави, че е трудно да заместим тези десетки хиляди израелски туристи, които ще дойдат на зимен и летен отдих в България.

"Трябва да се обърнем към нашите съседи и към Европа. Държавата трябва да започне кампания като сигурна дестинация. Сега е моментът да се саморекламираме - имаме планина, море, артефакти. Трябва да намерим начин визите да бъдат облекчени, да бъдат дългосрочни и многократни", на мнение е той.