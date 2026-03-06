Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България по искане на София

Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия, заяви днес министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА.

Той уточни, че това ще стане по искане на българската страна, отправено вчера.

Дендиас уточни, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

Също така двама висши гръцки офицери от военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Гръцкият министър на отбраната съобщи и че през следващата седмица ще посети София по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

(БТА)