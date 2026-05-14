Скандал с постановка на Народния театър, Валери Йорданов я представя и в частен

Скандал около постановка на Народния театър “Иван Вазов”. От фейсбук статус на Валери Йорданов театърът научава, че предстои премиерата на негов авторски спектакъл “Караконджул“ на 24.06.2026 г. от 19:30 ч. в “Théatro отсам канала“.

В тази връзка Народен театър “Иван Вазов“ излезе в официална позиция.

Моноспектакълът “Караконджул“ по творбата “Дервишово семе“ на Николай Хайтов се играе на Сцена “Апостол Карамитев“ в Народен театър от януари 2020 г., т.е. в продължение на повече от 6 години. Единствената роля в спектакъла се изпълнява от актьора Валери Йорданов, който е на трудово правоотношение с театъра. При създаването на моноспектакъла Народен театър “Иван Вазов“ е уредил всички отношения между заинтересованите страни, свързани с авторски права. Моноспектакълът “Караконджул“ е създаден, продуциран и се финансира изцяло от Народен театър.

Във връзка с включването на моноспектакъла “Караконджул“ в програмата за месец юни 2026 г. на частния театър “Théatro отсам канала“, обявен като авторски спектакъл на Валери Йорданов, заявяваме, че по никакъв начин актьорът не е потърсил съгласието на театъра, нито е поискал разрешение да представя моноспектакъла “Караконджул“ на друга сцена, извън тази на Народен театър “Иван Вазов“.

Валери Йорданов не е носител на авторското право върху текста и режисурата на пиесата “Караконджул“. Подобни действия са в нарушение на трудовия договор на всеки служител на театъра.

Важно е да се уточни, че в Софийски градски съд е образувано производство, в което се води правен спор относно авторството на текста на пиесата “Караконджул“. Към настоящия момент делото все още е висящо на първа съдебна инстанция.

Това означава, че докато не бъде постановен окончателен съдебен акт, установяващ авторството на текста на пиесата “Караконджул“, никой друг, освен Народен театър “Иван Вазов“, няма право да поставя пиесата, в това число и на сцената на други театри, както и дадено лице да се афишира като неин автор.

Народен театър “Иван Вазов“ категорично не толерира действия, които нарушават установените професионални, етични и правни норми, върху които се гради авторитетът на първата ни театрална сцена. Всяко неправомерно използване на интелектуална собственост, включително реализиране на спектакли и сценични форми в нарушение на авторските и сродните им права, представлява недопустим акт, както спрямо институцията, така и спрямо труда на всички творци, участвали в създаването на съответния спектакъл.

Народният театър ще защитава правата и репутацията си с всички предвидени от закона средства, като незабавно ще сезира всяка компетентна контролна, административна или съдебна институция при установяване на подобни нарушения. Законът следва да бъде прилаган еднакво към всички, а уважението към интелектуалния труд и творческата собственост е фундаментален принцип на всяко цивилизовано културно общество.



Вярваме, че творческата енергия на артистите и режисьорите следва да се влага в запомнящи се роли, достойни за българските и международните сцени и довеждане до успешна премиера на спектакли, които да отговарят на все по-високите изисквания на публиката и при спазване на законите и вътрешните правила.